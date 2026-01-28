Profeco informa precios mínimos y máximos del pepino

Pepino

El pepino es una de las hortalizas más cultivadas y consumidas en el mundo. Su origen se remonta al sur de Asia y en México su mayor disponibilidad se da en enero, febrero, marzo y mayo.

México ocupa el cuarto lugar mundial en producción de pepino y Estados Unidos es el destino de exportación más importante. En 2024 la producción nacional alcanzó más de 959 mil toneladas, representando el 6% de la producción nacional de hortalizas. Además se cultivan distintas variedades: blanco, europeo, persa, pickle y americano chino, esta última domina la producción nacional con casi el 60 % del total.

Seguimiento de precios

En un monitoreo realizado entre el 19 al 23 de enero de 2026 se ubicó el precio mínimo del pepino en 13 pesos el kilo, en el mercado San Juan, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De igual forma, se registró con un precio de 14.50 pesos el kilo, en Bodega Aurrera, Chihuahua, Chihuahua; en tienda Ley Express, Culiacán, Sinaloa, y tiendas Ley ubicadas en Saltillo, Durango y Culiacán.

En el Walmart ubicado en Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla y Huixquilucan en el Estado de México, así como en los establecimientos de Durango, Saltillo y Tabasco, se encontró 14.90 pesos el kilo de pepino.

En cambio, el precio máximo se encontró en el mercado Samula, localizado en Campeche, Campeche y el mercado Genaro Codina, en Zacatecas, Zacatecas, a un precio de 38.00 pesos el kilo. De la misma forma, en Súper Kompras, Toluca, Estado de México, a 37.90 pesos el kilo, así como en mercado público Tabasco Avanza, Villahermosa, Tabasco, a 37.00 pesos el kilo.

El precio promedio del pepino por kilo fue de 22.66 pesos en el periodo que se reporta. La información completa se encuentra disponible para su consulta en el link: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/. Para consultar los precios mínimos y máximos del pepino y otras frutas y verduras, la Profeco pone a disposición de la su herramienta Quién es Quién en los precios en el link: https://qqp.profeco.gob.mx/.

La Crónica de Hoy 2026