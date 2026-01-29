¿Habrá clases este viernes? SEP confirma puente este 30 de enero por esta razón

SEP confirma megapuente de 4 días en enero 2026; conoce la fecha exacta para aprovecharlo

En notas anteriores, hablamos sobre los puentes y megapuentes que habrá a finales de este mes y durante el mes de febrero. La buena noticia es que llegó el primer puente de este 2026. Por ello, en esta nota te decimos todo lo que tienes que saber sobre este fin de semana de descanso.

¿Por qué no hay clases el 30 de enero?

La SEP y el calendario escolar oficial establecen que el último viernes de cada mes se lleva a cabo una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, en la que los maestros trabajan en tareas administrativas y de planificación docente, pero los estudiantes no asisten a clases. Esta jornada, prevista para el 30 de enero, es la primera de este tipo en 2026 y marca el inicio de un periodo de descanso prolongado para el alumnado.

Esta suspensión de actividades educativas forma parte de una jornada de trabajo institucional denominada Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que directivos y docentes se reúnen para analizar avances pedagógicos, evaluar resultados del periodo académico y coordinar estrategias para fortalecer la enseñanza en los distintos niveles de educación básica.

¿Para quiénes aplica la suspensión de clases el 30 de enero?

Para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en toda la República Mexicana no asistirán a clases presenciales, según confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP) como parte del calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026.

En este sentido, el descanso va dirigido a planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional y forma parte de las actividades programadas para el cierre del mes.

Calendario SEP 2025-2026 Crédito: SEP

¿Cuánto durará el puente?

Este día sin clases se combina con otros días de descanso, dando lugar a un “megapuente” de cuatro días consecutivos. A la jornada del viernes 30 de enero se suman:

Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero (fin de semana),

y (fin de semana), Lunes 2 de febrero, día en que se conmemora el aniversario de la Constitución Política Mexicana, cuya celebración oficial se recorre a este día conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Con esto, millones de estudiantes y trabajadores del sector educativo disfrutarán de descanso continuo hasta el martes 3 de febrero, cuando se reanudarán las clases y actividades académicas.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar?

El Consejo Técnico Escolar es un espacio de colaboración entre docentes, directivos y autoridades escolares que se realiza a lo largo del ciclo escolar. Durante estas sesiones se abordan asuntos como estrategias pedagógicas y evaluación de avances, planificación de contenidos y adaptaciones curriculares y el seguimiento académico de los estudiantes.

Aunque para la comunidad educativa docente estas jornadas implican trabajo presencial o administrativo, para las y los estudiantes significan días libres programados.

Finalmente, según el calendario escolar oficial, además del 30 de enero, habrá otras fechas en las que no se reciben estudiantes en las aulas por sesiones de CTE o feriados, entre ellas: 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio del mismo año.