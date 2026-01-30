Clima Cuernavaca: pronóstico para el fin de semana Si planeas pasar tu megapuente en Cuernavaca, conoce cuál será el clima para el fin de semana (Margarito Pérez Retana)

Si planeaste pasar tu megapuente en Cuernavaca, aquí te decimos cuál es el pronóstico de clima para este fin de semana y sepas si habrá sol o no.

Cuernavaca suele ser uno de los destinos predilectos para las personas que desean descansar cuando las vacaciones son cortas, como en este primer megapuente del 2026.

Por lo que, si eres una de estas personas y estarás durante el fin de semana en Cuernavaca, aquí te decimos qué clima deberás esperar estos próximos días.

Pronóstico de clima para el sábado 31 de enero en Cuernavaca

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el sábado 31 de enero las temperaturas máximas para Cuernavaca serán de 30 a 35 °C, mientras que la mínima será de 8 °C.

No obstante, a pesar de las altas temperaturas, se espera que a lo largo del día el cielo se mantenga nublado con una velocidad de viento de 0 a 5 km/h.

El punto de mayor temperatura será entre las 14:00 y 15:00, por lo que deberás protegerte de los rayos UV con bloqueador o cubriendo el rostro con alguna gorra.

Mientras que durante la mañana y madrugada, es cuando se experimentarán las bajas temperaturas.

Pronóstico de clima para el domingo 1 de febrero en Cuernavaca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que durante el domingo 1 de febrero la temperatura máxima será de 21 °C y la mínima de 7 °C.

Para este domingo, el día en Cuernavaca estará medio nublado con ráfagas de viento de 11 km/h.

Las temperaturas más altas se estarán presentando entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, por lo que si planeabas realizar alguna actividad durante la tarde, es el momento ideal.

Al igual que el sábado, las temperaturas más bajas se manifestarán durante la madrugada y mañana del domingo.

¿Habrá lluvias este fin de semana en Cuernavaca?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido al ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará la probabilidad de lluvias aisladas en el estado de Morelos.

No obstante, para el municipio de Cuernavaca no existe probabilidad de lluvia, por lo que podrás disfrutar sin preocupaciones de un descanso durante el fin de semana.