Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años ¿Cuándo es el próximo pago?

Con la conclusión de la entrega del primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años del 2026 en enero, conoce cuándo será el próximo pago.

En enero finalizó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años correspondiente a los meses de enero-febrero, por lo que el siguiente pago abarcará los meses de marzo-abril.

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

Los pagos para la Pensión Mujeres Bienestar se realizan de manera bimestral. El último se realizó en enero, por lo que el siguiente pago iniciará en marzo, abarcando los meses marzo-abril.

Recuerda que los pagos se efectúan de manera calendarizada durante todo el mes y se distribuyen alfabéticamente de acuerdo con la inicial del primer apellido.

El calendario de pagos se publica regularmente al inicio del mes en que se realizan los depósitos en las redes sociales oficiales de Programas del Bienestar.

¿Cuál es el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa que es uno de los Programas para el Bienestar impulsado por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar económicamente a las mujeres mexicanas de 60 a 64 años de edad, para que puedan mejorar su nivel de autonomía.

Al cumplir los 65 años de edad, automáticamente se convierten en beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que podrán continuar recibiendo un apoyo económico.

¿Cuál es el monto de la Pensión Mujeres Bienestar?

Este 2026, de manera bimestral, el Gobierno de México les entrega a las mujeres de 60 a 64 años de edad a través de la Pensión Mujeres Bienestar un pago de $3,100 pesos mexicanos.

Esta cantidad de dinero se les deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar que se les entregó al completar su registro.

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Mujeres Bienestar?

Si quisieras ser una de las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, tienes que registrarte cuando se abra la siguiente convocatoria. No obstante, aquí te decimos cuáles son los requisitos para poder pertenecer a este programa:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Aunque aún no se ha anunciado algún periodo de registro, estos se abren a lo largo del año durante repetidas ocasiones, por lo que tendrás que estar al pendiente para enterarte del próximo.