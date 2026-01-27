Convocatoria Mujeres con Bienestar 2026: quiénes pueden registrarse y cómo saber si te toca con folio previo

Aumento histórico a la Pensión Mujeres Bienestar 2026 en México: lo que debes saber para no perdértelo

Cuando se trata del bienestar de las familias mexicanas, un apoyo puede significar mucho más que dinero: puede ser la diferencia entre cubrir una comida, pagar una escuela o dar tranquilidad a quienes más lo necesitan. Especialmente, a las madres de familia y jefas de hogar, quienes, algunas veces son el sostén de su hogar.

Por ello, en 2026, una de las convocatorias más esperadas por muchas mujeres es la del programa Mujeres con Bienestar, que este año trae reglas más claras sobre quiénes pueden registrarse y cómo saber si te toca participar. Por ello, en esta nota te decimos si podrás hacer, ya que no se abrirá un registro masivo ni general este año, sino que el proceso está dirigido únicamente a quienes ya están en la base de datos del programa social gracias a convocatorias previas.

¿Quiénes pueden registrarse en 2026?

Este año, la invitación a incorporarse al programa está limitada a mujeres que ya cuentan con un folio de pre-registro obtenido en convocatorias digitales anteriores —específicamente de 2023 o 2024—, y que están registradas en la base de datos del programa.

En otras palabras, si no participaste en esos pre-registros anteriores, no podrás iniciar un nuevo registro en 2026, aunque cumplas con otros requisitos.

¿Qué requisitos piden para la Pensión Mujeres Bienestar?

Si cumples el primer requisito antes mencionado, ya estás del otro lado. Además del folio, para participar en esta etapa las mujeres deben reunir estos requerimientos:

Residir en el Estado de México.

Tener entre 18 y 59 años de edad.

Haber realizado un pre-registro previo y contar con el identificador (folio).

Este folio funciona como un identificador único y será indispensable al momento de presentarte en los módulos de atención asignados, ya que sin él el trámite no podrá realizarse, incluso si se cumplen los demás requisitos.

¿Cómo sabrás si te toca registrarte en esta etapa?

Las autoridades informaron que la notificación se hará de forma personalizada, principalmente mediante mensaje de texto o correo electrónico con los datos que se proporcionaron durante el pre-registro. En ese aviso llegarán los detalles clave:

Fecha y horario de atención. Módulo de atención asignado. Indicaciones específicas para acudir con tu folio, identificación y demás documentación solicitada.

Las autoridades también han recomendado no acudir sin cita, ya que el proceso se hará conforme a un calendario establecido para garantizar orden y evitar aglomeraciones.

¿Qué pasa si no tengo mi folio a la mano?

Si alguna mujer tiene derecho a participar —porque realizó el pre-registro en campañas pasadas— pero no recuerda o perdió su número de folio, aún hay posibilidades de recuperarlo. Puedes intentar lo siguiente:

Revisar correos electrónicos donde se recibió la confirmación del pre-registro original.

Revisar mensajes de texto SMS asociados al registro.

Consultar canales oficiales de atención de la Secretaría del Bienestar para apoyo.

Este número es esencial para validar la elegibilidad dentro del padrón y poder avanzar en el proceso.

Este programa social, impulsado por la Secretaría del Bienestar, nació para apoyar económicamente a mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo recursos que complementen ingresos y permitan dar un mayor respiro familiar. Por lo que si cumples con todo lo anterior no dudes en inscribirte y mejorar tu calidad de vida.