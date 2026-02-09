Beca Rita Cetina: ¿De cuánto será el pago a estudiantes de nuevo ingreso? La Beca Rita Cetina iniciará sus pagos en febrero para los alumnos de secundaria de nuevo ingreso; conoce de cuánto será el monto (@SEP_mx)

Mario Delgado Carrillo informó que durante el mes de febrero los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso recibirán su primer pago de la Beca Rita Cetina.

Después de que en enero de este 2026 se realizara la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para todos los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina, el titular de la SEP informó que en febrero comenzarán a recibir su primer depósito.

A pesar de que no se ha anunciado el calendario oficial de depósitos para la Beca Rita Cetina en febrero, se sabe que para los nuevos beneficiarios este pago será triple. Conoce cuánto deberán depositarte.

¿De cuánto será el pago a estudiantes de nuevo ingreso de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con Julio León, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, en este depósito correspondiente a los meses de enero-febrero, a todas aquellas personas que recibirán por primera vez su pago de la Beca Rita Cetina, se les estará depositando $5,700 pesos mexicanos, es decir, un pago triple.

Esto debido a que se les depositará también lo correspondiente a los meses de septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025, los cuales representan los meses transcurridos de este ciclo escolar en el que no se les depositó a los nuevos beneficiarios.

Por su parte, los que sí han recibido los pagos correspondientes a los meses anteriores, recibirán en febrero su pago bimestral de $1,900 pesos bimestrales más $700 por estudiante adicional.

¿Cuándo depositarán el pago de la Beca Rita Cetina en febrero?

Los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan de manera bimestral y durante febrero se depositarán los correspondientes a los meses de enero-febrero.

No obstante, aunque usualmente el calendario de pagos se suele publicar al inicio del mes, en esta ocasión no se ha anunciado cuándo comenzarán a realizar los depósitos de este bimestre.

Por lo que, si te interesa conocer en qué día te estará depositando la Beca Rita Cetina, deberás estar al pendiente de las redes sociales de Programas para el Bienestar, quienes suelen publicar el calendario oficial.

Asimismo, recuerda que en estos momentos se encuentra activa la primera etapa de registro para la Beca Rita Cetina para los estudiantes de primaria, los cuales recibirán un apoyo anual de $2,500 pesos para el pago de uniformes y útiles escolares.