Pensión Bienestar y Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y registro en febrero

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores inició 2026 con un aumento en el monto bimestral y la publicación del calendario oficial de pagos del primer bimestre

Este lunes 9 de febrero inició de nuevo periodo de registros para los programas sociales de pensión más importantes del país, miles de personas mayores y mujeres entre 60 y 64 años están pendientes de las fechas y requisitos para incorporarse a la Pensión Bienestar y a la Pensión Mujeres Bienestar durante este año.

En medio de rumores, dudas y cambios en los calendarios, las autoridades han confirmado las fechas en las que se podrán hacer los trámites de inscripción, en un esfuerzo por acercar este beneficio directo a quienes más lo necesitan. Por ello, esta información te interesa si quieres aplicar para estos beneficios.

¿Qué es la Pensión Bienestar y quiénes pueden acceder?

La Pensión Bienestar es un programa federal que otorga apoyo económico bimestral a personas de 65 años o más, con la finalidad de garantizar un ingreso base que ayude a cubrir sus necesidades básicas. A partir de febrero de 2026, se mantiene la dinámica de registros para quienes aún no forman parte del padrón de beneficiarios o para quienes alcanzaron recientemente la edad requerida.

Paralelamente, la Pensión Mujeres Bienestar es un programa diseñado para reconocer el trabajo no remunerado a lo largo de la vida de las mujeres y su aporte a la sociedad. Este apoyo está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años y busca darles un ingreso fijo que acompañe su economía familiar y personal.

Fechas y calendario de registro para febrero 2026

La Secretaría de Bienestar, a través de su titular Ariadna Montiel Reyes, ha confirmado el calendario oficial para que los interesados acudan a registrarse. El periodo de inscripciones será del 16 al 22 de febrero de 2026 en los módulos del Bienestar instalados en todo el país.

Durante estos días, tanto las personas de 65 años o más como las mujeres de 60 a 64 años (que aún no forman parte del programa) podrán acudir a estas sedes con su documentación para completar el trámite. La modalidad del registro es presencial, aunque algunas sedes podrán ofrecer atención por cita o según el orden alfabético del apellido para evitar aglomeraciones.

Requisitos y documentos necesarios

Para poder realizar el registro en febrero de 2026, las autoridades han detallado la documentación mínima que debe presentarse:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM, etc.).

(INE, pasaporte, credencial del INAPAM, etc.). CURP impresa recientemente.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses (recibo de agua, luz, predial, etc.).

con vigencia no mayor a seis meses (recibo de agua, luz, predial, etc.). Teléfono de contacto (celular y/o fijo).

Estos documentos permiten verificar la identidad, la edad y la residencia de las personas solicitantes, requisitos indispensables para ser elegibles y completar el trámite de inscripción sin contratiempos.

¿Qué monto se recibe y cómo funciona el apoyo?

El monto de la Pensión Bienestar para adultos mayores suele ser bimestral y se deposita directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar. Aunque la cifra puede variar con ajustes presupuestales, el objetivo sigue siendo garantizar un ingreso estable que permita afrontar gastos esenciales y mejorar la calidad de vida. El calendario de pagos suele dividirse en periodos bimestrales a lo largo del año.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar también se entrega de manera bimestral con un monto fijo que reconoce la contribución histórica de las mujeres dentro del hogar y la comunidad, promoviendo su autonomía económica.

¿Cómo se entregan los recursos de la pensión?

Los apoyos se depositan de manera bimestral en la tarjeta del Banco del Bienestar proporcionada a cada beneficiario.

¿Cómo y dónde se hace el pago de la pensión una vez que estoy inscrito?

Una vez inscritas o inscritos en el programa, las personas reciben su depósito de forma bimestral directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual pueden usar para:

Retirar efectivo en ventanillas o cajeros del Banco del Bienestar.

Consultar movimientos y saldo de los depósitos.

Por ejemplo, para 2026 se esperan depósitos en fechas como el 2, 3 o 4 de marzo, correspondientes al bimestre marzo-abril.

¿Qué pasa si tengo ya otra pensión o apoyo del gobierno?

La inscripción en la Pensión Bienestar o Pensión Mujeres Bienestar no excluye a quienes ya reciben otros apoyos sociales, siempre y cuando cumplan con los requisitos de edad, residencia y documentación.

No se debe pagar por hacer el trámite, y siempre es recomendable acudir directamente a un módulo oficial del Bienestar o consultar la página de la Secretaría de Bienestar para confirmar que la información y ubicación sean legítimas.

¿La Pensión Mujeres Bienestar cambia cuando cumplo 65 años?

Sí. Una vez que la beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar cumple 65 años, estos datos se suelen migrar automáticamente al programa Pensión Bienestar para adultos mayores, lo que garantiza continuidad en el apoyo económico y a menudo con un monto mayor que el de Mujeres Bienestar.

¿Puede otra persona acompañarme o hacer el trámite por mí?

Sí, la Secretaría de Bienestar permite que una persona auxiliar pueda acompañar o ayudar a completar el registro si las y los interesados tienen dificultades para acudir por sí mismos, siempre y cuando presenten los mismos documentos requeridos.

¿Dónde puedo encontrar información oficial sobre los módulos y fechas exactas de registro?

La información actualizada, horarios y ubicaciones de los módulos se encuentra en la página oficial de la Secretaría de Bienestar (gob.mx/bienestar), así como en comunicados de prensa de la misma dependencia.