Inicia entrega de tarjetas del Bienestar: fechas, requisitos y registro

La Secretaría del Bienestar anunció que a partir del próximo 10 de febrero comenzará la entrega de tarjetas a las personas beneficiarias de la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres del Bienestar que realizaron su registro durante el mes de diciembre.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, explicó que desde el domingo 8 de febrero se enviaron mensajes de texto a las y los derechohabientes para informarles el día, la hora y el lugar al que deberán acudir para recibir su tarjeta. Este aviso permitirá agilizar el proceso y evitar aglomeraciones en los módulos de atención.

En cuanto al registro para quienes aún no forman parte de estos programas sociales, se dio a conocer que el periodo de inscripción estará abierto del 16 al 22 de febrero. Las personas interesadas deberán acudir al módulo correspondiente con la documentación requerida, la cual incluye una identificación oficial vigente, CURP de reciente impresión, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto.

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos de registro, los cuales pueden ubicarse a través del sitio oficial gob.mx/bienestar. La atención se brinda de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Durante el registro, se recomienda designar a una persona auxiliar, quien también deberá presentar la misma documentación.

Una vez concluido el proceso, se entregará la tarjeta del Bienestar y se informará a las y los beneficiarios la fecha en la que comenzarán a recibir los depósitos correspondientes a su pensión.