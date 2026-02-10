INAPAM 2026: ¿De cuánto es el descuento para viajes en autobús? (Imagen generada con IA)

¿Listo o lista para viajar todo el año? El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece un descuento exclusivo a los beneficiarios del programa para acceder a viajes en autobús.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, las personas adultas mayores de 60 años que presenten su credencial INAPAM podrán acceder a descuentos de entre 5% y 50% en servicios de autobús, taxi y vehículos en distintas entidades del país.

Descuentos hasta de 50% en viajes en autobús presentando tu credencial INAPAM

Dependerá de la región y de la cadena afiliada al INAPAM, pero a lo largo de la República Mexicana, los beneficiarios del programa podrán acceder a descuentos que pueden alcanzar hasta la mitad del costo total del viaje.

Tal es el caso de Transporte Ejidal Guadalupe Victoria, en Chiapas, que ofrece un descuento del 50% a las personas que presenten su credencial INAPAM vigente.

Una excelente noticia para los viajeros es que el Tren Maya también entra en la lista de transportes que ofrece un descuento del 50% a los beneficiarios del programa dirigido a personas mayores de 60 años en todo México.

Todos los descuentos en autobuses los podrás consultar en el directorio de beneficios con credencial INAPAM, donde te aparecerá el porcentaje de descuento de cada establecimiento, así como los detalles del mismo.

Este directorio se divide por entidades federativas, por lo que podrás buscar la más cercana a tu localidad y aprovechar los descuentos que puedes obtener con tu credencial.

Transportes que ofrecen servicio gratuito a beneficiarios INAPAM

Además de los descuentos que van del 5%, 15%, 30% y hasta el 75% en todo tipo de transportes —desde renta de camionetas hasta viajes en el interior de la República, así como taxis y autobuses— la tarjeta INAPAM también te permitirá viajar de manera gratuita en los siguientes transportes:

Metro

Metrobús

Trolebús

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

Tren Ligero

Cablebús

Lo único que debes hacer es presentar al operador o al oficial de turno la credencial que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y así recibir el acceso gratuito.