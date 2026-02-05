INAPAM y el Tren Interurbano México-Toluca: ¿habrá descuentos para adultos mayores?

¿Habrá descuentos INAPAM en el tren interurbano? Fotoarte: La Crónica

En los últimos días, con la inauguración del Tren Interurbano “El Insurgente” que conecta por primera vez de manera directa la Ciudad de México con Toluca, ha surgido una pregunta entre muchos adultos mayores: ¿puedo pagar menos con mi tarjeta del INAPAM? La respuesta, por ahora, es esperanzadora, aunque con matices.

Este nuevo sistema ferroviario —que representa uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos de los últimos años en la zona metropolitana— ya está operando desde el pasado 2 de febrero de 2026 y ofrece rutas completas de hasta 57.7 kilómetros con siete estaciones, de Zinacantepec a Observatorio.

Las autoridades han reconocido que muchas personas adultas mayores podrían beneficiarse si se aplican descuentos especiales similares a los que ya existen en otros sistemas de transporte en la capital.

¿El descuento INAPAM ya está confirmado para el Tren Interurbano?

Durante la conferencia matutina del 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que solicitará formalmente al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) que las personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puedan acceder a descuentos en el pasaje del Tren Interurbano.

Esto no significa que el descuento esté garantizado de inmediato, pero sí que la intención oficial es replicar un beneficio similar al que ya se otorga en otros sistemas de transporte, como el Metro y el Metrobús en la Ciudad de México, donde los adultos mayores con credencial vigente tienen tarifas preferenciales o incluso acceso gratuito en algunos casos.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que el descuento esté activo ni cuál sería su porcentaje o aplicación, pero las declaraciones apuntan a que esta posibilidad está siendo analizada por las autoridades competentes.

Cómo funciona el Tren Interurbano “El Insurgente”

“El Insurgente” es un tren moderno con capacidad para más de 700 pasajeros por convoy, diseñado para atender una demanda proyectada de hasta 140 mil usuarios al día.

El servicio no solo mejora la movilidad entre dos grandes centros urbanos, sino que también conecta con otros sistemas de transporte en la CDMX, como:

Línea 1 y Línea 12 del Metro

Cablebús Línea 3

RTP

Cetram Observatorio

Terminal de autobuses Poniente

Esto significa que, además de reducir tiempos de traslado, el tren se integra a la red de transporte público y facilitaría la vida de quienes dependen de varios medios para desplazarse.

Tarifas actuales (sin descuento INAPAM)

Hasta ahora, los costos del Tren Interurbano se mantienen según la distancia recorrida y sin aplicar descuento específico por credencial INAPAM:

Observatorio - Toluca Centro: $90 pesos

Santa Fe - estaciones del EDOMEX: $60 pesos

Recorridos cortos en Edomex: $15 pesos

Además, si viajas desde una estación mexiquense hasta Santa Fe hay un costo extra de $45 pesos.

El acceso se realiza con la Tarjeta de Movilidad Integrada o un boleto individual que se adquiere en módulos ubicados en las estaciones.

¿Qué beneficios ofrece la credencial INAPAM en transporte?

Aunque todavía no hay beneficios confirmados oficialmente para “El Insurgente”, sí hay antecedentes claros de que la credencial INAPAM puede representar ventajas importantes en movilidad, como:

Viajes gratuitos en el Metro, Metrobús y otros sistemas públicos del transporte en CDMX.

Descuentos de hasta 50 % en varios servicios de transporte en otros estados —incluidos autobuses y, en proyectos como el Tren Maya— cuando se presenta la credencial.

Este contexto refuerza la expectativa de que, si se formaliza el descuento en el Tren Interurbano, podría representar un alivio económico significativo para las personas adultas mayores que viajan frecuentemente entre CDMX y el Estado de México.

¿Hasta cuándo habrá descuentos del INAPAM en el Tren Interurbano?

El siguiente paso formal es que Banobras —la entidad responsable del tren— y las autoridades competentes analicen y definan si se implementa un descuento específico para personas con credencial INAPAM, bajo qué condiciones y qué porcentaje se aplicaría.

Mientras tanto, la invitación es estar atentos a los anuncios oficiales, ya que cualquier decisión puede modificar las tarifas actuales o habilitar una vía preferencial para quienes tienen este documento.

Por lo que invitamos a nuestros lectores a mantenerse al tanto de la información que les daremos en Crónica sobre los beneficios de los adultos mayores en el programa INAPAM.