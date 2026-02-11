Brote de sarampión en México: ¿por qué las personas nacidas antes de 1957 son inmunes y no necesitan vacunarse?

Lucha contra el sarampión Muestra de una vacuna contra el Sarampión y Rubeola en una jornada de vacunación en el Senado de la República. (Cuartoscuro)

El sarampión, quizá la enfermedad viral más transmisible que existe, ha despertado preocupación entre los hogares mexicanos debido al brote de casos que ha ocurrido en territorio nacional durante los últimos meses.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, de 2025 a 2026, se han registrado 9 mil 74 casos totales de esta enfermedad en el país.

Una de las razones por las que el patógeno no ha provocado más contagios, se debe a la estrategia de vacunación que, durante décadas, se ha implementado en México.

Sin embargo, ante la alza de casos, la administración de Claudia Sheinbaum busca ampliar dicha estrategia, sobre todo en la temprana infancia, para mitigar la enfermad.

Dicho lo anterior, ¿por qué los adultos mayores nacidos antes de 1957 no requieren vacunarse de sarampión?

Los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) iniciaron jornadas de vacunación gratuita contra el sarampión (RAY CAMPE)

Si naciste antes de 1957 no necesitas vacuna contra sarampión

Las personas nacidas antes de 1957 suelen considerarse con inmunidad natural contra el sarampión porque, de acuerdo a la UNAM, crecieron en una época en la que el virus circulaba ampliamente y la vacuna aún no existía o no estaba disponible de forma masiva.

Antes de la introducción de la vacuna en los años sesenta del siglo pasado, el sarampión era una enfermedad casi universal en la infancia: la gran mayoría de los niños se infectaban antes de llegar a la adolescencia debido a su altísima capacidad de contagio.

Cuando una persona contrae sarampión de manera natural, su sistema inmunológico genera una respuesta muy robusta, con anticuerpos y memoria inmunológica que, en la mayoría de los casos, duran toda la vida.

Por esta razón, organismos internacionales como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consideran que quienes nacieron antes de 1957 tienen “inmunidad presunta”, es decir, se asume que estuvieron expuestos al virus y quedaron protegidos.

Estudios serológicos citados por autoridades sanitarias indican que entre 95 y 98 por ciento de las personas nacidas antes de ese año tienen anticuerpos protectores contra el sarampión, aun sin haber recibido vacuna.

La autoridades sanitarias coinciden en que la mayoría de los adultos mayores no son prioridad en estas campañas porque probablemente adquirieron inmunidad en la infancia, cuando el sarampión era endémico.

Por lo tanto, las campañas de vacunación en el país se centran, actualmente, en niñas y niños menores al año de edad.

“Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión”, señaló David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, en la conferencia mañanera de este 11 de febrero.

Kershenobich asegura que el brote de sarampión no afectará la Copa Mundial (Mario Jasso)

¿Por qué es tan contagioso el sarampión?

Para las autoridades sanitarias mexicanas, el sarampión es probablemente la enfermedad viral más contagiosa, debido a que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas a su alrededor, además de que el patógeno tiene la capacidad de prevalecer en el espacio donde estaba el infectado hasta por dos horas.

Los primeros días de que alguien se contagia por sarampión, explicó Kershenobich, lo que presenta es un cuadro aparentemente gripal: es muy característico que el paciente tenga fiebre y malestar general, así como escurrimiento nasal.

“Y lo que es muy importante es: o que acuda a su médico y que reciba únicamente tratamiento para controlar los síntomas; por ejemplo, paracetamol, si tiene fiebre”, recalcó el funcionario federal.

“Y no tomar antibióticos. Entonces, la parte muy importante es no automedicarse cuando empiezan los síntomas, antes de que aparezca el salpullido o las ronchitas”.

Una vez que aparecen las ronchitas o salpullido, indicó Kershenobich, dura 4 días ese síntoma, y al cabo de 4 días se quita.