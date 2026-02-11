Vacuna del sarampión: ¿Tiene efectos secundarios? ¿Ya te vacunaste contra el sarampión? Conoce cuáles son los efectos secundarios que podrías llegar a tener (Pexels)

El Gobierno de México ha intensificado la estrategia nacional contra el sarampión con 28 millones de vacunas en todo el territorio nacional. Conoce cuáles son los posibles efectos secundarios que puedes presentar tras la vacunación.

Como parte de la estrategia nacional de prevención contra el sarampión, México cuenta con 28 millones de dosis disponibles para aplicar en todo el país, con el objetivo de evitar una mayor propagación de esta enfermedad viral.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), el sarampión es una de las enfermedades respiratorias más contagiosas del mundo, debido a que se propaga en el aire cuando una persona infectada tose o estornuda.

Sumándole que el virus puede permanecer en el aire y en las superficies hasta dos horas, pudiendo infectar a otras personas durante ese tiempo.

No obstante, la FDA ha demostrado que la vacunación contra el sarampión ha resultado eficaz para la prevención de esta enfermedad, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber sobre estas vacunas.

¿La vacuna del sarampión tiene efectos secundarios?

De acuerdo con el Gobierno de México, existen dos vacunas contra el sarampión que se aplican en el país: una de ellas es la triple viral (SRP), la cual te protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, y la vacuna doble viral (SR), protegiéndote contra el sarampión y la rubéola.

Aunque, de acuerdo con el Gobierno de México, las dos son seguras, ambas tienen posibles efectos secundarios, los cuales se pueden presentar posterior a la aplicación de la vacuna.

Estos son los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar por la vacuna triple viral (SRP):

En un porcentaje bajo, algunas personas pueden llegar a presentar, durante las primeras 24 a 48 horas después de la vacunación, dolor o enrojecimiento en el sitio de la aplicación , durando de 48 a 72 horas sin necesidad de tratamiento.

, durando de 48 a 72 horas sin necesidad de tratamiento. Tras 5 o 12 días después de la vacunación, se puede manifestar malestar general, escurrimiento de nariz, dolor de cabeza, tos y/o fiebre , llegando a durar de dos a tres días.

, llegando a durar de dos a tres días. Asimismo, entre esos días también puede aparecer un sarpullido en la piel , el cual puede durar dos días.

, el cual puede durar dos días. Finalmente, después de 12 días de la vacunación, puede ocurrir inflamación de las glándulas parótidas (paperas o parotiditis), dándose generalmente en un solo lado de la cara y durando menos de cuatro días.

En el caso de la vacuna doble viral (SR), estos son los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar tras su vacunación:

Algunas personas pueden llegar a presentar dolor, calor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, durando hasta 3 días máximo estos síntomas.

en el sitio de la aplicación, durando hasta 3 días máximo estos síntomas. También se puede presentar fiebre de 38.5 a 39ºC , o aparecer un s arpullido a los 5 o 12 días después de la aplicación de la vacuna, además de inflamación de ganglios.

, o aparecer un s a los 5 o 12 días después de la aplicación de la vacuna, además de Por otra parte, en mujeres adolescentes y adultas puede existir presencia de dolor e inflamación leve de las articulaciones, que pueden ocurrir de 7 a 21 días posteriores a la vacunación.

A pesar de estos posibles efectos secundarios, el Gobierno de México ha señalado que los síntomas que puede llegar a ocasionar la aplicación de la vacuna contra el sarampión son mínimos, en comparación con los que podría ocasionar la exposición a esta enfermedad.