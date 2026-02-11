CURP biométrica: ¿Cuál es la edad mínima para tramitarla? (Imagen generada con IA)

La CURP biométrica se anunció como documento de identificación oficial; aunque hasta el momento no se ha ratificado que este trámite sea obligatorio, autoridades advierten que, en una fase futura de integración en el país, podría convertirse en un requisito indispensable para trámites necesarios.

Esto genera inquietud en los padres y tutores de niños y niñas, quienes se preguntan, cuál es la edad mínima para realizar el trámite de digitalización de datos biométricos y cómo se llevará a cabo el proceso para niños y niñas en México. Aquí te contamos todos los detalles.

CURP biométrica: Edad mínima para tramitarla

Hasta el momento, el gobierno federal no ha anunciado la obligatoriedad en la realización de este trámite para niños y niñas en México. Sin embargo, la CURP biométrica podría convertirse en un documento necesario para trámites indispensables para menores; desde inscripciones escolares, hasta becas, afiliación a servicios de salud, apertura de cuentas bancarias y recepción de apoyos gubernamentales.

De acuerdo con información oficial, la edad mínima para realizar la toma de datos biométricos, como la fotografía del rostro, el registro de iris y la huella dactilar, únicamente aplica para niños mayores de 5 años.

En cuanto a los infantes menores de esta edad, solo se les tomará fotografía del rostro e iris, debido a que la huella dactilar aún no está bien definida.

CURP biométrica: ¿Cómo se realizará la captura de datos biométricos en niños y niñas?

Tanto la toma de datos biométricos como la toma de fotografía para niños, niñas y adolescentes podrá realizarse únicamente con la previa autorización y acompañamiento presencial de un adulto responsable, ya sea el padre, madre o tutor.

El proceso se llevará a cabo de manera presencial, en un módulo de la RENAPO o del Registro Civil; el tutor deberá presentar CURP biométrica, identificación oficial vigente con fotografía, correo electrónico y, si es necesario, el documento legal que acredite la tutela del menor.

Además, se requerirá la CURP actualizada del menor y el acta de nacimiento.

Para realizar este proceso voluntario, gratuito y gradual, se deberá agendar cita previamente en el sitio oficial de RENAPO.

En el módulo se realizará la toma de fotografías y, en su caso, la toma de huella dactilar en mayores de cinco años, para integrar los datos a la Plataforma Única de Identidad del gobierno federal.