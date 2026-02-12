Nuevo billete de 100 pesos en México: ¿Cuándo sale y cómo obtenerlo? (Banco de México)

El Banco de México celebra un siglo de existencia lanzando un billete conmemorativo de 100 pesos, con un diseño que retrata el pasado y el futuro de la institución bancaria nacional.

Fue mediante un video promocional que el Banco de México presentó el nuevo billete por su centenario de existencia.

Aquí te decimos cuándo sale al público y cómo conseguirlo.

¿Cuándo sale el nuevo billete de 100 pesos en México?

El nuevo billete de 100 pesos, que ya ha despertado interés entre coleccionistas debido a su diseño con motivo del centenario del Banco de México, ya está disponible.

Sin embargo, la institución bancaria nacional anunció que este no cuenta con poder liberatorio, lo que significa que no se podrá pagar con él, pues su función es meramente conmemorativa.

¿Dónde conseguir el nuevo billete de 100 pesos del Banco de México?

De acuerdo con el Banco de México, el billete puede conseguirse en cajeros automáticos y en centros bancarios.

El billete, que está marcado con la leyenda 1925 - 2025, rindiendo homenaje a la historia del banco central, será de tiraje limitado, por lo que su existencia será reducida, debido a que se trata de un billete meramente conmemorativo.

Características del nuevo billete conmemorativo de 100 pesos:

De acuerdo al promocional del Banco Central, hace 100 años, “en el corazón de la Ciudad de México”, nace la institución bancaria más antigua del país, que hasta ahora continúa resguardando la economía mexicana.

El nuevo billete de 100 pesos conmemora en el anverso la fachada del edificio principal, flanqueado por dos esculturas que representan el trabajo y la abundancia.

Frente a la fachada del edificio, localizado en el corazón de la Ciudad de México, se encuentran arcos con nombres de personas clave en la historia del Banco de México.

En el reverso de este espécimen se localiza la bóveda, de donde emergen billetes, monedas y símbolos, en representación del pasado y futuro de la institución bancaria.