Radiografía del Cártel de Los Reyes y perfil de Jesús Sandoval “Chuchito Nini”, menor lugarteniente en Michoacán

Jesus Sandoval, Chuchito Nini Lugarteniente de confianza el cártel de Los reyes

La disputa por el control territorial en Michoacán tiene en el mapa al Cártel de Los Reyes, una célula delictiva vinculada a la alianza criminal conocida como Cárteles Unidos. En este grupo delincuencial resalta el nombre de Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, un menor de edad que figura como uno de los operadores centrales de la estructura armada.

Historial del Cártel de Los Reyes

El liderazgo del Cártel de Los Reyes es atribuido a Luis Enrique Barragán Chávez, identificado en la región como “El Güicho” o “R-5”, junto con Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”.

La presencia de ambos personajes en registros periodísticos se remonta al menos a 2017, cuando el nombre de Barragán Chávez apareció en un mensaje firmado por La Nueva Familia Michoacana en Apatzingán, donde fue acusado de traición.

Con el paso de los años, la influencia de esta estructura se consolidó en la región. En 2023, habitantes de la localidad de La Loma, en el municipio de Jilotán de los Dolores, señalaron a “El Güicho” y “La Quiringua” como responsables de homicidios ocurridos en 2022 y denunciaron el despojo de propiedades contra pobladores que se negaron a integrarse a la organización armada.

Paralelamente, presuntos integrantes del grupo han difundido videos en los que se identifican como “gente del Güicho” o “gente del R-5”, lo que sugiere la existencia de una estructura jerárquica con control territorial definido.

El municipio de Los Reyes constituye el principal bastión del grupo criminal y representa un punto estratégico por su producción agrícola y su ubicación geográfica.

La zona funciona como corredor de traslado de narcóticos y como frontera territorial frente al avance de organizaciones rivales provenientes de Jalisco hacia el interior de Michoacán. Su cercanía con Uruapan refuerza su valor logístico dentro de las rutas del crimen organizado.

El Cártel de los Reyes es señalado por utilizar estructuras que simulan autodefensas o guardias comunitarias para justificar su presencia armada y establecer barricadas en accesos al municipio.

¿Quién es Jesús Sandoval, Chuchito Nini?

Dentro de esa organización destaca Jesús Sandoval, conocido como “Chuchito Nini”, identificado por fuerzas de seguridad como un menor de edad líder operativo vinculado a Cárteles Unidos en Michoacán. Su base principal de operaciones se ubica en el municipio de Los Reyes, donde se le señala como uno de los principales lugartenientes de Barragán Chávez.

Su nombre apareció en mensajes criminales y reportes de inteligencia relacionados con el control de plazas, la extorsión a productores de aguacate y berries y la confrontación armada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La zona donde opera Jesús Sandoval es catalogada como una de las más volátiles de Michoacán. Los Reyes se tiene registro de enfrentamientos entre facciones criminales que buscan el control de rutas de trasiego, así como por el uso de tecnología bélica como drones con explosivos y vehículos con blindaje artesanal en los límites de Los Reyes y Tocumbo.

El financiamiento del grupo se sostiene en gran medida mediante el cobro de cuotas a la industria agroalimentaria regional.

Niños reclutados por grupos criminales

Mercedes Castañeda Gómez-Mont, cofundadora de Reinserta, señaló durante el Foro Legislativo sobre la Violencia que Afecta a Niñas, Niños y Adolescentes en México, organizado por el Senado, que las organizaciones criminales incorporan a menores de edad debido a su facilidad para ser manipulados y su disposición para obedecer instrucciones.Explicó que, a diferencia de los adultos, no suelen cuestionar órdenes, demandan menos condiciones y pueden trasladar o utilizar armas y municiones con mayor facilidad.

De acuerdo con la especialista, el reclutamiento suele comenzar entre los 9 y 11 años, aunque en algunos casos ocurre incluso a edades más tempranas. En esta etapa se les asignan tareas como transmitir mensajes, vigilar, recopilar información, cometer robos o participar en delitos graves como secuestros y homicidios.

Dentro de ciertas estructuras delictivas, los menores de menor edad inician con actividades básicas de observación y monitoreo. Alrededor de los 12 años, algunos son destinados a resguardar inmuebles utilizados por grupos criminales o al traslado de drogas. Hacia los 16 años, varios ya portan armas y participan directamente en operaciones como secuestros y asesinatos.