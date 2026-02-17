Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Hasta cuándo puedes hacer el prerregistro en línea?

Vivienda para el Bienestar: registro, requisitos y módulos Ya se abrió la convocatoria para la tercera etapa del programa Vivienda para el Bienestar; conoce lo que necesitas para ser beneficiario. (Pexels y Vivienda Bienestar)

El acceso a la vivienda en pleno 2026 se ha convertido en una de las principales preocupaciones para personas jóvenes que buscan acceder a una casa (así como personas mayores en la misma condición). Es en este contexto que el programa Vivienda para el Bienestar 2026, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), abrió su proceso de prerregistro en línea, pero con una fecha límite que muchos solicitantes aún no conocen.

Este paso es crucial y obligatorio para quienes buscan ser considerados para apoyos económicos destinados a la adquisición o mejora de una vivienda.

Cabe señalar que la convocatoria ha generado expectativas, dudas e incluso confusión entre las familias interesadas, principalmente porque el prerregistro, a diferencia de otros trámites que continúan abiertos durante más tiempo, tiene una fecha de cierre específica que, de no cumplirse, podría dejar fuera a miles de aspirantes.

En este sentido, en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber para poder hacer tu prerregistro en línea y no perderte esta oportunidad.

¿Cuál es la fecha límite para el prerregistro en línea?

Conavi ha establecido que el prerregistro del programa Vivienda para el Bienestar 2026 se puede realizar únicamente hasta el próximo 15 de marzo de 2026. Este trámite exclusivo por internet permite al solicitante explicar su intención de participar y formar parte de la base de datos que será evaluada para la asignación de apoyos.

El proceso se habilitó desde finales de enero y, aunque no existen prórrogas anticipadas, las autoridades han insistido en que ninguna solicitud fuera de plazo será considerada para la fase de análisis y selección, a menos que se extienda formalmente la convocatoria, lo cual, hasta el momento, no ha sido anunciado.

¿Quiénes pueden prerregistrarse?

El proceso está dirigido a los usuarios que cumplan con los siguientes requerimientos:

Ciudadanos mexicanos mayores de edad

Familias con ingresos bajos o medios

Personas que no cuenten con vivienda propia

Personas que requieran mejorar o ampliar su vivienda actual

El prerregistro —que se realiza en línea— exige datos personales, información socioeconómica, además de la relación familiar y, en su caso, documentación que respalde la situación que motivó la solicitud.

Información importante a considerar

El prerregistro no garantiza una vivienda o apoyo inmediato. Se trata de un primer paso obligatorio, mediante el cual los interesados manifiestan su interés de acceder a distintos tipos de apoyo dentro del programa:

Créditos accesibles para compra de vivienda nueva o usada

Subsidios para mejoramiento o ampliación de casa

Apoyos complementarios en zonas urbanas y rurales

Al completar el prerregistro, las familias quedan en una base de datos que, posteriormente, será revisada por Conavi y otras dependencias correspondientes, quienes evaluarán la elegibilidad con base en criterios socioeconómicos, ubicación geográfica, vulnerabilidad y otras variables que definen la prioridad de atención.