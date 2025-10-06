Conavi construirá 500 mil viviendas para personas no derechohabientes y realizará 300 mil mejoramientos

El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez, presentó los avances del programa dirigido a personas no derechohabientes, que busca ampliar el acceso a una vivienda digna para quienes no cuentan con seguridad social.

Rodrigo Chávez (Toma de pantalla)

La meta sexenal contempla la construcción de 500 mil viviendas nuevas y 300 mil acciones de mejoramiento, de las cuales, para 2025, se prevé entregar 86 mil viviendas nuevas y realizar 100 mil mejoramientos.

Actualmente, la Conavi dispone de 369 predios destinados al desarrollo habitacional, que abarcan mil 218 hectáreas y permitirán proyectar 161 mil 863 viviendas. Para el próximo año, se contempla trabajar en 227 predios, con 747 hectáreas disponibles y una proyección de 86 mil 708 viviendas.

Chávez detalló que, de las viviendas previstas, 34 mil 24 ya están contratadas y en proceso de obra, 15 mil 113 se encuentran en trabajos preliminares y 37 mil 571 están próximas a iniciar construcción.