En el marco del Mundial, habilitan pago digital para guías de turistas

Sectur y Visa promoverán la aceptación de pagos digitales, entre los guías de turistas

Este Día Nacional del Guía de Turismo, su labor fue reconocida por la la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora al ser actores estratégicos en la experiencia del visitante, la preservación del patrimonio y la competitividad del turismo nacional.

“Las y los Guías de Turismo narran la grandeza de México, explican nuestra arquitectura y transmiten nuestras tradiciones; por ello, fortalecer su formación y reconocer su labor es fundamental para la competitividad turística. Esta fecha reconoce su vocación y compromiso al convertir cada recorrido en una experiencia significativa para quienes visitan México”, expresó.

De acuerdo con la funcionaria, el país cuenta actualmente con 8 mil 450 guías de turistas vigentes, de los cuales 4 mil 812 son guías generales; mil 160 están especializados en temas y localidades culturales; y 2 mil 478 se enfocan en actividades específicas.

Por ello, y en el marco de la llegada del Mundial de Fútbol, la Secretaría de Turismo y Visa, impulsaron una iniciativa en la que las y los guías inscritos en el padrón nacional podrán aceptar pagos con tarjeta sin contacto, en colaboración con BBVA, mediante tecnologías innovadoras, de manera más segura y conveniente. Se precisa que esta alianza permite ampliar la inclusión financiera del sector y contribuir a una mayor derrama económica en los destinos del país.

El director general de Visa México, Francisco Valdivia, destacó que el compromiso de esta iniciativa es ayudar a las y los guías a hacer crecer su negocio y fortalecer las actividades turísticas.

“La adopción de tecnologías de pago innovadoras, más seguras y fluidas podrá permitir a los guías de turistas atender a nuevos clientes y potencialmente ampliar sus oportunidades de ingreso, ante la derrama económica que se espera con la visita de millones de turistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™”, expresó.

En el marco de esta celebración, Rodríguez Zamora recordó que, después de más de dos décadas, se actualizó la Norma Oficial Mexicana NOM-008-TUR-2022, con el objetivo de modernizar la regulación del sector, contribuir a elevar la calidad del servicio, fortalecer la seguridad de las y los turistas y alinear la práctica profesional con estándares internacionales.

“La actualización incorpora procesos de formación inicial en formatos híbridos; un Catálogo de Idiomas para fortalecer competencias lingüísticas y profesionales; así como capacitación en temas estratégicos y acciones para impulsar la digitalización del sector, incluido el uso de pagos electrónicos”, manifestó.