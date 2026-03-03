Credencial INAPAM 2026: estas carnicerías en Edomex ofrecen descuentos para adultos mayores

Con la credencial INAPAM miles de adultos mayores tendrás descuentos en carnicerías del Edomex Fotoarte: La Crónica

Para miles de personas mayores de 60 años que viven en el Estado de México, comprar la despensa, especialmente productos básicos como carne, representa un desafío presupuestario que se ha vuelto más difícil con el aumento sostenido de los precios. Sin embargo, esta problemática se puede subsanada gracias a la credencial INAPAM 2026.

Este beneficio se basa en un acuerdo entre las autoridades estatales y decenas de comercios locales. Quienes cuentan con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán acceder a descuentos especiales en carnicerías del Edomex, una ayuda que llega como un alivio necesario en medio de la inflación generalizada.

La iniciativa busca que este sector de la población, que a menudo vive de pensiones modestas o apoyos limitados, pueda acceder a productos cárnicos de calidad a precios más accesibles sin tener que sacrificar otras necesidades básicas. El programa ya fue puesto en marcha y organismos civiles, así como autoridades municipales, han animado a los adultos mayores a aprovecharlo lo antes posible.

¿Qué carnicerías del Edomex ofrecen descuentos con credencial INAPAM?

De acuerdo con información oficial y reportes publicados, varias carnicerías en distintos municipios del Estado de México se han sumado a este esquema de apoyo. Las ofertas varían según el establecimiento, pero en general incluyen descuentos de entre 5% y 15% sobre el precio total, dependiendo del tipo de corte y volumen de compra.

Algunas de las carnicerías que figuran en la lista, que puede seguir ampliándose conforme más comercios se sume, son:

Carnicería El Rincón del Sabor – Toluca

– Toluca Carnes y Cortes La Tradición – Metepec

– Metepec Carnicería Don Chucho – Tultitlán

– Tultitlán Carnes Selectas El Buen Corte – Naucalpan

– Naucalpan El Gran Bistec – Ecatepec

– Ecatepec Carnes Finas La Hacienda – Chalco

– Chalco Sabor de Rancho Carnicerías – Cuautitlán Izcalli

– Cuautitlán Izcalli Casa de Carnes El Álamo – Nezahualcóyotl

Las autoridades han explicado que no todos los locales tienen las mismas condiciones de descuento, por lo que es importante que las personas adultas mayores pregunten directamente el porcentaje de rebaja que aplicarán con la credencial INAPAM antes de confirmar su compra.

¿Cómo funciona el descuento con credencial INAPAM?

La credencial del INAPAM es un documento oficial que acredita a una persona como adulta mayor y le da acceso a múltiples beneficios, desde transporte hasta servicios recreativos, asi como ayudas en comercios. Para este programa de descuentos en carne, el procedimiento es sencillo:

Presentar la credencial INAPAM vigente al momento de pagar.

Verificar con el comercio el porcentaje de descuento aplicable.

El comercio aplica el descuento directamente en la factura o ticket de compra.

El beneficio puede variar según el establecimiento y el tipo de corte adquirido.

Este esquema no es automático ni universal: depende de la voluntad de cada negocio que se haya sumado al programa. Por eso es fundamental que los consumidores consulten con anticipación y no asuman que todos los comercios ofrecen el mismo trato.