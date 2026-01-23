Tarjeta INAPAM: ¿Cuál es la edad mínima para tramitarla en 2026 y cómo tramitarla? Conoce cuáles son los requisitos, así como los pasos para tramitar la tarjeta INAMAP y puedas obtener todos sus beneficios (INAPAM y Pexels)

Conoce cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM, así como los pasos para realizarlo y puedas obtener todos los beneficios que ofrece.

Con el objetivo de promover una política nacional a favor de las personas adultas mayores y mejorar su calidad de vida, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores le otorga a este segmento de la población una tarjeta con la que se pueden obtener diferentes beneficios.

¿Qué es la tarjeta INAPAM?

La tarjeta del INAPAM es una credencial que sirve como identificación oficial y se otorga a los adultos mayores para acreditar su edad. Ésta es tramitada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Entre los beneficios que esta tarjeta te ofrece se encuentran principalmente descuentos en consultas médicas, en farmacias, en transporte o incluso en alimentos.

¿A los cuántos años se puede tramitar la tarjeta INAPAM?

Como la tarjeta INAPAM tiene como objetivo apoyar a los adultos mayores, si deseas tramitarla, tienes que tener mínimo 60 años o más.

Esto debido a que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores considera a partir de esos años como la edad mínima para formar parte de este grupo de población.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM?

Si ya tienes la edad necesaria para ser considerado como un adulto mayor, aquí te compartimos cuáles son los requisitos para que tramites tu credencial INAPAM y puedas acceder a todos los beneficios que esta identificación te puede dar:

Acta de nacimiento legible

legible Identificación oficial (INE o pasaporte vigente)

(INE o pasaporte vigente) Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado

(CURP) actualizado Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

no mayor a seis meses. Una fotografía reciente de tamaño infantil y puede ser a color o a blanco y negro.

reciente de tamaño infantil y puede ser a color o a blanco y negro. Nombre completo y número telefónico de algún contacto de emergencia

¿Dónde y cómo se puede tramitar la tarjeta INAPAM?

El trámite para obtener la tarjeta INAPAM debe realizarse de manera presencial en cualquier módulo del INAPAM cercano a tu domicilio, los cuales puedes ubicar en su página oficial.

Una vez identificado el módulo más cercano a tu domicilio, estos son los pasos que debes seguir para tramitar tu tarjeta INAPAM:

Asistir a un módulo del INAPAM con los documentos antes mencionados, los cuales serán verificados por el personal asignado.

con los documentos antes mencionados, los cuales serán verificados por el personal asignado. Solicitar el Formato Solicitud de Afiliación y llenarlo.

y llenarlo. El personal asignado del módulo capturará los datos en el registro electrónico , por lo que tendrás que verificar que la información llenada sea correcta.

, por lo que tendrás que que llenada sea correcta. Una vez aprobada la información se te entregará tu tarjeta INAPAM

Recuerda que el trámite puede realizarlo el interesado, es decir, el adulto mayor, o bien un tercero con carta poder.