Crédito Mujer Efectivo de Fonacot: requisitos, cómo obtenerlo y beneficios Conoce los beneficios, requisitos y cómo tramitar el Crédito Mujer Efectivo de Fonacot (Pexels)

Si eres mujer y tu trabajo se encuentra afiliado a Fonacot puedes solicitar el Crédito Mujer Efectivo. Conoce qué necesitas, cuáles son sus beneficios y que documentos te pedirán.

El Instituto Fonacot es una entidad financiera del Gobierno de México, la cual otorga créditos a los trabajadores formales, a través de diferentes modalidades, según lo necesites.

Una de las modalidades que ofrece esta entidad financiera es el Crédito Mujer Efectivo, en el que las mujeres formales pueden conseguir liquidez inmediata con tasas de interés bajas.

¿Qué es el Crédito Mujer Efectivo de Fonacot y cómo beneficia a las trabajadoras?

Crédito Mujer Efectivo de Fonacot tiene como objetivo apoyar con un crédito a las mujeres trabajadoras para que puedan hacer crecer su patrimonio.

Con este crédito puedes solicitar hasta 4 meses de tu sueldo, el cual, para pagarlo, se te descontará de tu nómina.

Asimismo, uno de los beneficios particulares que ofrece esta modalidad de crédito son sus tasas de interés preferenciales, siendo la mínima de 8.90% de Tasa Anual.

Por otra parte, el Crédito Mujer Efectivo también ofrece plazos de 6, 12, 18, 24 y 30 meses para pagar tu préstamo, además de un seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente.

Para tramitarlo, lo único que tienes que hacer es sacar una cita para entregar la documentación necesaria y solicitarlo.

Requisitos actualizados 2026: ¿Qué necesitas para solicitar tu crédito Fonacot?

Para solicitar cualquiera de los créditos que ofrece Fonacot, te compartimos cuáles son los requisitos para este 2026 que la institución pide:

Estar en un Centro de Trabajo afiliado a Fonacot.

a Fonacot. Ser mayor de 18 años de edad.

de edad. Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual (en caso de ser eventual, en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno).

en tu trabajo actual (en caso de ser eventual, en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno). Número de celular , ya que se realizará una llamada de validación en el momento de solicitar el crédito.

, ya que se realizará una llamada de validación en el momento de solicitar el crédito. Dos referencias personales con número telefónico.

con número telefónico. Correo electrónico personal.

personal. Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central, en adelante.

Asimismo, cuando acudas a tu cita tendrás que entregar los siguientes documentos: