Semarnat desmiente versión de Greenpeace sobre derrame de petróleo en costas de Veracruz y Tabasco

En días recientes la Organización Sin Fines de lucro, Greenpeace, compartió una imagen satélite en la que se asegura que el derrame de hidrocarburos presente frente a las costas de Veracruz y Tabasco, seguía en expansión y sumaba 630 kilómetros de la línea de la costa afectada. Sin embargo, la Semarnat presentó un estudio donde se desmiente dicha versión.De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, la imagen publicada por la ONG “presenta características compatibles con una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base, más que con una escena satelital original o un producto geoespacial técnico trazable”.Explica que cuando se observan manchas negras sobre el mar en imágenes satelitales, no se puede asegurar que sea derrame de petróleo ya que puede tratarse de fenómenos como la falta de viento, aceites naturales de algas, lluvia, corrientes marinas o estelas de barcos.Se apunta que, no se puede asegurar que sean derrames sin hacer pruebas directamente en el agua aunque se reconoce la presencia de posibles filamentos de hidrocarburos y algunas manchas oscuras, sobre todo cerca de las plataformas petroleras en la Sonda de Campeche.Por lo que la dependencia lanza el siguiente mensaje:Sugerimos pedir a la organización que publicó la imagen que comparta cómo la elaboraron y de dónde obtuvieron su información, para poder comparar de forma transparente con las imágenes del satélite.