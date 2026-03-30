Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: pasos para participar en el periodo de vinculaciones (Programas del Bienestar)

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su segundo periodo de vinculaciones de 2026 este miércoles 1 de abril, fecha en la cual las y los aspirantes previamente registrados podrán postularse a centros de trabajo para iniciar su proceso de capacitación.

Este programa para el Bienestar ofrece un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, servicio médico del IMSS, el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, así como una capacitación laboral en algún centro de trabajo registrado durante 12 meses. Al concluir dicha capacitación, el aprendiz recibirá una Constancia de Capacitación emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Aquí te decimos el paso a paso para llevar a cabo tu vinculación y formar parte del padrón de beneficiarios.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: paso a paso para participar en el periodo de vinculaciones de abril

En este segundo periodo de vinculaciones de 2026, los aspirantes que ya hayan realizado su registro previo en la plataforma del programa podrán llevar a cabo su proceso de vinculación en el centro de trabajo que mejor se adecue a sus intereses de aprendizaje, así como a sus gustos e intereses personales.

De acuerdo con la página oficial de Programas para el Bienestar, para participar en esta incorporación es necesario estar registrado en la plataforma digital.

Una vez que inicia el periodo, las y los aspirantes deben ingresar a su cuenta, revisar los centros de trabajo disponibles y postularse al que mejor se ajuste a su interés.

¿Cómo funciona el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro brinda a jóvenes la oportunidad de capacitarse en centros de trabajo, donde reciben formación práctica bajo la guía de tutores que evalúan su desempeño de manera mensual, al igual que los aprendices valoran la experiencia.

Además de la capacitación, las y los beneficiarios cuentan con apoyo económico, seguro médico y los materiales necesarios para realizar sus actividades sin costo. Durante su participación, deben cumplir con jornadas de entre 5 y 8 horas diarias, cinco días a la semana, conforme a lo establecido por el centro de trabajo.

¿Cuántos aprendices inscritos a JCF puede tener un centro de trabajo?

El número de aprendices varía según el tipo de centro de trabajo. Una persona física puede tener hasta 5 aprendices; una persona moral, hasta 20; y una institución pública federal, hasta 50.

Al concluir la capacitación, las y los jóvenes reciben un documento que acredita las habilidades adquiridas. En caso de no ser contratados, se les ofrece un menú de opciones que facilite su incorporación al mercado laboral. Por su parte, las empresas participantes obtienen un distintivo de compromiso social.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para formar parte del programa, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse

Contar con identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Registrarse en la plataforma digital del programa, por cuenta propia o con apoyo de personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Declarar, bajo protesta de decir verdad, no estar trabajando ni estudiando

Presentar fotografía con rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo la ficha de registro

Aceptar los términos de la carta compromiso del programa

En el caso de personas extranjeras, deberán presentar un documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país.