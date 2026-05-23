¿Se activó el Doble Hoy No Circula HOY sábado 23 de mayo 2026? Estos autos descansan en CDMX y EdoMex

El calor, el ozono y las partículas contaminantes siguen formando una nube gris sobre el Valle de México. Por eso miles de conductores ya se preguntan si este sábado 23 de mayo de 2026 entrará en vigor el temido Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex.

Durante los últimos días, la calidad del aire ha registrado niveles poco favorables en distintas zonas metropolitanas. Aunque hasta ahora no se ha activado oficialmente la Fase 1 de contingencia ambiental, la vigilancia de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) continúa debido a la temporada de ozono que atraviesa el centro del país.

¿Se activó el Doble Hoy No Circula para el sábado 23 de mayo?

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han activado contingencia ambiental ni el Doble Hoy No Circula para este sábado 23 de mayo de 2026.

Eso significa que el programa sabatino operará de manera normal en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México. Aun así, la recomendación para automovilistas es mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la CAMe y la Sedema, ya que una variación en los niveles de contaminación podría modificar las restricciones.

Qué autos no circulan el sábado 23 de mayo 2026

Al tratarse del cuarto sábado del mes, las restricciones del Hoy No Circula sabatino aplican para ciertos vehículos con hologramas específicos.

Autos que descansan este sábado

Los vehículos que no podrán circular son:

Autos con holograma 2 , sin importar terminación de placa

, sin importar terminación de placa Vehículos con holograma 1 y placas terminación par: 0, 2, 4, 6 y 8

y placas terminación par: 0, 2, 4, 6 y 8 Vehículos con placas foráneas

Autos con permisos provisionales

El horario de restricción se mantiene de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche tanto en CDMX como en municipios del Edomex incluidos en el programa ambiental.

Qué pasa si activan contingencia ambiental

Si la CAMe llegara a activar la Fase 1 de contingencia ambiental durante las próximas horas, entonces sí entraría en operación el Doble Hoy No Circula, endureciendo las restricciones para más vehículos.

Cómo aplicaría el Doble Hoy No Circula hoy 23 de mayo de 2026

En caso de contingencia ambiental, dejarían de circular:

Todos los vehículos con holograma 2

Autos con holograma 1 y terminación par

Algunos vehículos con holograma 0 y 00 dependiendo del engomado y terminación

Placas foráneas y permisos provisionales

Estas medidas buscan disminuir emisiones contaminantes y reducir los niveles de ozono en el Valle de México, especialmente durante los días con altas temperaturas y poca dispersión del aire.