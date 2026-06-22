México, en punto muerto en extracción y producción de litio

La falta de un proyecto y de inversiones tienen congfelada la industria del oro blanco en México

Industria del litio — A tres años de la nacionalización del litio, México no sólo sigue en punto muerto respecto a investigación y exploración para buscar métodos más sencillos para el procesamiento del llamado oro blanco, sino que al no contar con un presupuesto justo para programas que lo metan al mercado y a la industria, se sigue rezagando frente a naciones como Argentina y Chile que se han convertido en gigantes de la industria, destacan especialistas y empresas del ramo.

Información de la compañía estadounidense Honeywell, especializada en tecnología industrial, subraya que la empresa mexicana LitioMX sigue estancada al no destinar un presupuesto acorde para esta titánica tarea, y es que al no existir proyectos visibles para impulsar investigación, exploración, extracción y producción de litio, a diferencia de Chile y Argentina, que por más de cuatro décadas han aprovechado alianzas e inversiones extranjeras, se han afianzado como líderes en América Latina.

A través de un reporte, la compañía estadounidense resalta que para desarrollar la industria de extracción y producción de litio en México, se requiere de una inversión mínima estimada en 10,000 millones de dólares y un plazo de 5 años para lograr la primera tonelada comercializable del oro blanco, siempre y cuando exista un proyecto definido.

En la misma línea, Honeywell resalta que a diferencia de las dos naciones suramericanas, donde el oro blanco se extrae de salmueras de forma más económica, en México los principales desafíos es que los yacimientos existentes se encuentran en arcillas rocosa, lo que hace mucho más complicado y más costoso su extracción y producción.

PRESUPUESTO

Con base en estos factores, donde la falta de presupuesto se ha convertido en el Talón de Aquiles de LitioMX, el ingeniero Ramsés Pech, especialista en temas de la industria de hidrocarburos, energía geotérmica, energía y economía, destaca que México está perdiendo la oportunidad del mercado del litio, ya que con la nacionalización de este mineral en 18 de febrero de 2023, le cerró la puerta a la inversión privada, creó una empresa estatal sin capacidad técnica ni financiera, y en los tres años que lleva conformada esta empresa del estado sus resultados son que no hay producción, no hay exploración seria, no hay socios, no hay plantas, no hay inversión.

El presupuesto de 13 millones de pesos para LitioMX sólo alcanza para pagar nómina del persnal administrativo

Ramsés Pech, refiere con base en un estudio sobre la exploración y explotación del llamado oro blanco, que mientras otras naciones del continente están sacando provecho de inversiones mixtas, en el país sólo se tiene una oficina de donde no hay ningún avance, ningún proyecto.

El especialista, que se apoya en análisis realizados de lo que es la industria del litio en México, refiere que en los tres años que lleva LitioMX como empresa, se han gastado más de 40 millones de pesos, de los que el 90 por ciento es para el pago de nómina del personal, y del 10 por ciento restante no queda nada para exploración técnica, perforación, estudios geológicos ni pruebas metalúrgicas.

Aunque la realidad es clara, LitioMX desde su creación no ha producido un solo gramo de litio comercial, esto, a pesar de que la reforma de 2022 destaca que solo el Estado puede explorar y explotar litio, excluyendo a empresas privadas, pero la realidad es que el único presupuesto que se ha destinado es el público, y con los 13 millones de pesos de presupuesto anual, no alcanza para investigaciones profundas para poder extraer y explotar la arcilla que no está en salares ni en rocas duras como en otras naciones, por lo que para su extracción y posterior procesamiento se requiere tecnología de extracción que aún no existe a escala industrial y eso representa invertir miles de millones de dólares.

Ramses Pech destacó que sin socios privados ni inversión extranjera, México no puede desarrollar esa tecnología por sí solo para extraer el litio de la arcilla, de ahí que proyectos como el de la mina en Sonora se canceló.

En lo que respecta a los trabajos que lleva a cabo el Servicio Geológico Méxicano (SGM) para trabajos de campo y evaluar depósitos de litio en el norte del país, cuenta con una partida propia de 48.1 millones de pesos, sin que se conozca hasta ahora si los estudios presentados a LitioMX han sido tomados en cuenta.

A pesar de contar con reservas estimadas en 1.7 millones de toneladas, destacando el yacimiento de Bacadéhuachi, en Sonora, no existe extracción comercial ni producción hasta ahora, destaca información de la agencia internacional Bloomberg.

Argentina y Chile acaparan el mercado del litio en América Latina y México aún está en intentos de iniciar algún proyectp

COMPENTITIVIDAD

En este contexto, México sigue lejos de entrar a la competitividad de exploración, extracción y producción del oro blanco y de lo que están haciendo en el mercado global del litio Chile y Argentina, que se consolidan como exportadores del mineral.

Ambos países sudamericanos exportan su litio a países asiáticos que lideran la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y tecnologías de última generación. Sus mayores compradores son China, Corea del Sur y Japón e incluso también ya tienen mercado en Estados Unidos.

Mientras México ha bloqueado toda participación extranjera para sacar provecho del litio, Chile y Argentina han optado por un modelo de alianza público-privada, al atraer capital y tecnología global, principalmente de China, Australia y Estados Unidos, lo que les ha permitido desarrollar una infraestructura industrial masiva y consolidarse como potencias exportadoras de este mineral, refiere el portal Mundo Minero, especializado en temas de energía y minería, en una publicación del 1 de abril de 2026.

CHILE

Chile produce litio de forma comercial desde 1984, fecha en la que comenzaron las primeras extracciones y exportaciones a gran escala en el Salar de Atacama. Su producción y exportación están dominadas por una alianza público-privada proyecta una inversión de 3.000 millones de dólares para desarrollar nuevas tecnologías para la extracción directa de litio en el Salar de Atacama.

LitioMX aún está lejos de entrar al mercado internacional del oro blanco

Las principales empresas extranjeras que participan en la producción de litio en Chile son la estadounidense Albemarle y la minera SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), la cual tiene capitales tanto nacionales como extranjeros. Ambas compañías operan mediante contratos de extracción y procesamiento de salmueras en el Salar de Atacama.

ARGENTINA

Argentina produce litio a escala comercial desde 1997. En ese año, la empresa estadounidense FMC (actualmente Arcadium Lithium) inició la extracción y producción de carbonato de litio desde las salmueras del Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca

La producción de litio en Argentina requiere inversiones a gran escala estimadas en 2.500 millones de dólares por proyecto. Estas cifras varían dependiendo de la capacidad de la planta, la fase de desarrollo (exploración o construcción). Para lograr los objetivos de los proyectos Argentina, se cuenta con financiamiento de consorcios internacionales (con fuerte presencia asiática y estadounidense) que invierten en la exploración de nuevos yacimientos, la producción y el refinamiento de baterías

Minas de Litio y su exploración y producción estimada (Ramses Pech)

LETARGO

México, con un presupuesto anual para la empresa LitioMX de 13 millones de pesos, que sólo se utiliza para pago de nómina del personal administrativo, se encuentra rezagado y fuera toda competencia industrial, a pesar de que como socio comercial de EU en el T-MEC, existe una necesidad de asegurar las cadenas de suministro de baterías y semiconductores en Norteamérica.

El Gobierno Mexicano llevó a cabo mesas de trabajo con representantes del ramo energético de EU, Japón y la Unión Europea con quienes se abordó el tema de los minerales críticos. Sin embargo, analistas del ramo energético señalan que, para que México pueda sacar provecho de algunas alianzas para impulsar su industria del litio, requiere de modernización regulatoria y de flujo de capital constante que permita a LitioMx dejar la fase de planeación administrativa para dar el paso hacia la operación industrial, pero para ello es clave la inversión extranjera.

La Crónica de Hoy 2026