Sheinbaum destaca decomiso de cartuchos en Arizona, pero también le pide a EU aumentar acciones contra el tráfico de armas

Claudia Sheinbaum FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum destaco, durante su conferencia de prensa matutina, el decomiso que se desarrollo en Arizona de 43 mil cartuchos de munición, como un buen ejemplo de comunicación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Sin embargo también indicó que hace falta revisar el número de incautaciones de armas y municiones que tuvieron lugar en Estados Unidos antes de la llegada del presidente Donald Trump.

“Nosotros hemos incitado muchísimos en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México”, enfatizó la mandataria. Además añadió que de la misma manera que el Gabinete de Seguridad suele presentar cuantos laboratorios se han desmantelado a nivel nacional, en su próxima participación en la conferencia de prensa compartirán cuantas armas han sido decomisadas.

En cuanto a la cuestión de que se sigan haciendo este tipo de operativos en conjunto, Sheinbaum explicó que no van a dejar de existir, que todos los días hacen su trabajo correspondiente; desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente con el fin de detener a presuntos delincuentes y a generadores de violencia. Es precisamente por esto que “Estados Unidos tiene que hacer su parte”, ya que las armas se compran allá y pasan, de manera ilegal, a territorio mexicano.

Asimismo, la presidenta señaló que en el país encabezado por Trump existen organizaciones delictivas y no se podría pensar la cantidad de droga que venden. “Entonces ellos tiene que hacer su trabajo en detener armas que vienen a México, pero también hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en Estados Unidos y del lavado de dinero porque no todo es hacia afuera. Ellos tiene que trabajar también hacia dentro”.

El esfuerzo que menciona Sheinbaum es precisamente lo que permanentemente se dialoga durante las reuniones bilaterales, y al menos en el caso de las armas, explicó que distintas instrucciones si han cumplido con una serie de incautaciones.