Sheinbaum y titular de Agricultura de EU inaugurarán planta contra gusano barrenador

Este sábado inauguran en Chiapas planta para producción de moscas estériles contra el gusano barrenador (Especial)

Combate a plaga que afecta el ganado — Será este sábado cuando planta de producción de moscas estériles con las que se busca combatir el gusano barrenador u que tiene su centro en Chiapas se pondrá en marcha, evento para el cual acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

Información del Gobierno Federal destaca que esta planta forma parte de los esfuerzos conjuntos entre México y EU para contener la plaga del gusano barrenador que ha provocado la suspensión temporal de las importaciones de ganado mexicano hacia el vecino país.

Esta planta tendrá capacidad para producir hasta cien millones de moscas estériles por semana, con el objetivo de fortalecer la campaña de erradicación y acelerar la normalización del comercio ganadero, según el gobierno mexicano.

La estrategia para combatir al gusano barrenador del ganado consiste en criar y esterilizar moscas macho para liberarlas en las zonas afectadas. Al aparearse con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez, se interrumpe el ciclo de reproducción del insecto y su población disminuye gradualmente, según información oficial.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló este jueves en Palacio Nacional que este proyecto es ejemplo de la cooperación bilateral en un momento de desacuerdos en otros temas de la relación. “Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay”, subrayó. Sheinbaum explicó que esta planta fue financiada con recursos de ambos países, sin precisar montos, y aseguró que existe “un diálogo permanente” en materia de agricultura, comercio y seguridad.

En la misma línea, la mandataria apuntó que “hay una colaboración permanente y nuestra visión permanente de respeto a nuestra soberanía”, señaló.

Esta planta de producción de mosca estériles forma parte de la estrategia conjunta de México y Estados Unidos para contener el avance del gusano barrenador, un parásito cuyas larvas se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente, principalmente ganado.

Esta plaga reapareció en el país a finales de 2024, después de haber sido erradicada en 1991, y su propagación llevó a Estados Unidos a imponer restricciones temporales a las importaciones de ganado mexicano, con pérdidas para el sector pecuario y nuevas fricciones comerciales entre ambos países.

La Crónica de Hoy 2026