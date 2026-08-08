“El negocio del aguacate es beneficioso para Estados Unidos y México”: Ronald Johnson

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, reconoció el compromiso del secretario Omar García Harfuch y de la presidenta Claudia Sheinbaum (@USAmbMex )

Se reactiva importación de aguacate — Horas después de anunciar la reactivación de la labor de inspectores estadounidenses en las empresas aguacateras de Michoacán, este sábado el embajador de Estados Unidos en México, Ronadld Johnson, destacó y aplaudió la colaboración del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para reactivar las operaciones y la paulatina importación del fruto hacia su país.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el embajador de EU resaltó que “el negocio del aguacate es beneficioso para Estados Unidos y México. Aprecio el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein, y los compromisos de seguridad acordados con el Secretario @OHarfuch, @Defensamx1, la Secretaria @columbalopezg, y otros funcionarios para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán y permitir la reanudación inmediata por fases de las actividades del Gobierno de Estados Unidos”.

El diplomático de EU aplaudió la colaboración de las autoridades mexicanas y los compromisos de seguridad acordados con el secretario (de Seguridad Pública Ciudadana) Omar García Harfuch.

The avacado business is mutually beneficial to the U.S. and Mexico. I appreciate President @Claudiashein’s leadership, and the security commitments agreed upon with Secretary @OHarfuch, @Defensamx1, Secretary @columbalopezg and other officials to rapidly strengthen security in… pic.twitter.com/E2y1FA69YM — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 8, 2026

La información refiere que la pausa se activó después de que la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta por una “amenaza contra intereses” de Washington.

Ese aviso llevó a detener de manera temporal las actividades del personal estadounidense en la entidad y como consecuencia al freno en el envío de cargamento del llamado oro verde, operación de la que Ronald Johnson aseguró que es mutuamente beneficioso para Estados Unidos y México.

La reactivación de las operaciones de inspección e importación del fruto se registró tras el diálogo entre ambos gobiernos, en un momento clave para una de las exportaciones agrícolas más importantes entre ambos socios comerciales del T-MEC.

La suspensión de actividades del personal agrícola de EU en Michoacán inició el pasado 5 de agosto, lo que impactó directamente en el proceso de certificación y salida de aguacate rumbo a ese mercado.

La Crónica de Hoy 2026