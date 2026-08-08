México y Brasil buscan ampliar sus lazos empresariales y aeroespaciales: SRE

Reunión comercial con empresarios de Brasil

En la ciudad de São Paulo, Brasil, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco sostuvo reuniones con representantes de la industria y empresarios brasileños con la intención de fortalecer los vínculos entre ambos países.

Durante su visita, Velasco se reunió con Paulo Antonio Skaf, presidente de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo. El encuentro sirvió para buscar nuevos puentes con posibles inversionistas y socios regionales, además de estrechar la relación entre los sectores industriales de México y Brasil.

Oportunidades de cooperación

El secretario también sostuvo una reunión con Francisco Gomes Neto, presidente y director ejecutivo de Embraer, empresa de la industria aeroespacial.

En este encuentro se abordaron las posibilidades de ampliar la cooperación entre México y Brasil en el sector aeroespacial, uno de los temas incluidos dentro de la agenda de acercamiento entre ambos países.

La conversación permitió poner sobre la mesa oportunidades para incrementar la colaboración y fortalecer los vínculos entre las industrias de las dos naciones.

Empresarios mexicanos en Brasil

Como parte de sus actividades en São Paulo, Velasco se reunió además con representantes de la Cámara de Comercio Oficial de México en Brasil.

Con ellos dialogó sobre el papel que tiene el sector empresarial en distintos proyectos de la relación bilateral. Entre los temas mencionados estuvieron el turismo, la banca, la ciencia y la tecnología, entre otros.

Así, las reuniones del secretario en São Paulo estuvieron enfocadas en abrir espacios de cooperación y fortalecer los vínculos económicos y empresariales entre México y Brasil, desde la industria hasta sectores como el aeroespacial, el turismo, la banca y la tecnología.

Roberto Velasco Álvarez, concluyó este sábado su visita de trabajo por Brasil, a invitación de su homólogo, Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores brasileño, con quien acordó fortalecer el diálogo político y ampliar la cooperación bilateral en distintos campos estratégicos.

En el marco de su visita de trabajo por Brasilia y previo a la sesión plenaria de la VI Comisión Binacional México-Brasil, el canciller Velasco realizó una visita de cortesía al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien agradeció la cálida recepción y transmitió el saludo afectuoso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.