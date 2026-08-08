Suman nueve detenidos por huachicol fiscal en caso de Ruffo Appel

Guadalupe ‘N’

La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó este sábado sobre la detención de Guadalupe ‘N’, presuntamente relacionada con la red de contrabando de hidrocarburos por la que fue procesado el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, con ella suman nueve personas detenidas por el caso.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que la mujer fue arrestada en la Ciudad de México, acusada de los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

La detención forma parte de la investigación iniciada tras la localización, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en las inmediaciones del municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila, y de los que las muestras tomadas confirmaron la presencia de hidrocarburos, detalló la institución.

Según la FGR, las investigaciones permitieron “reconstruir el esquema de operación de una red criminal de contrabando de combustible, realizado por vías férreas, que funcionaba a través de empresas fachada en las que participaban operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros con la probable complicidad de servidores públicos”.

La institución señaló que los integrantes de la red declaraban ante las autoridades volúmenes muy inferiores a lo que transportaban o declaraban que se trataba de otros productos para evadir el pago de impuestos.

Asimismo, sostuvo que el combustible ilegal era mezclado con productos legales para dificultar su identificación y distribución posterior en el mercado.

La investigación corresponde al caso por el que Ruffo Appel fue detenido en julio, relacionado con Ingemar S.A. de C.V., empresa importadora de combustibles investigada por presuntas irregularidades en operaciones de hidrocarburos.

“Al momento, asciende a nueve el número de personas que han sido aprehendidas, de las cuales ocho ya fueron vinculadas al proceso”, añadió la institución, al afirmar que las investigaciones continúan.

Medios locales identificaron a la novena detenida como Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingerimar.

A finales de julio, Ruffo Appel y otras siete personas fueron vinculadas al proceso por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.

La FGR sostiene que la red introducía combustible al país mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas y que, en algunas operaciones, reportaba solamente un 10% del volumen realmente transportado.

Esa estructura provocó un daño al fisco de más de 4 mil millones de pesos (unos 230 millones de dólares), estima la FGR.

Antes de su detención, Ruffo Appel negó haber cometido irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades, mientras dirigentes de la oposición han calificado el caso como un acto de persecución política.

Ruffo Appel, de 74 años, fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, al ganar la gubernatura de Baja California en 1989, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), cargo que ocupó hasta 1995.