Publican en el DOF el decreto del “Día Nacional de la Reforestación” (Presidencia)

Por medio de un decreto presidencial, el segundo domingo de agosto de cada año fue establecido como el “Día Nacional de la Reforestación”.

Durante la Jornada Nacional de Reforestación realizada este domingo 9 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum emitió este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que se establece que:

“Las secretarías de Bienestar, de Medio Ambiente yRecursos Naturales, y de Agricultura y Desarrollo Rural, deben impulsar y realizar actividades de reforestación nacional, enel ámbito de sus respectivas competencias”.

De acuerdo a los establecido en los Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se establece que el proyecto de nación “tiene como base el impulso de un desarrollo sustentable, es decir, lograr un equilibrio entre desarrolloeconómico, social y ambiental que preserve el medio ambiente y evite un daño irreversible, al tiempo que busca evitar quese agoten los recursos naturales y permitir su disfrute a las generaciones futuras”.

En ese sentido, se impulsa este decreto con el obejtivo de responder al lineamiento de que el desarrollo sustentable requiere un enfoque integral en la protección y el uso responsable de los recursos naturales, por lo que, esprioritario implementar políticas públicas para reducir y revertir el daño ambiental, y proteger los ecosistemas estratégicosdel país como bosques, selvas y cuerpos de agua.