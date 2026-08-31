Algunos de los grandes avances en la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum Este martes 1º de septiembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional (Camila Ayala Benabib)

Durante el Segundo Informe de Gobierno que rendirá a la Nación la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, este martes 1º de septiembre se espera que destaque los logros alcanzados en uno de los programas insignia de su administración que es la atención a los más desprotegidos, acceso a universal a la salud, seguridad, así como en infraestructura carretera.

De entre el universo de asuntos que atiende personalmente la Presidenta Sheinbaum Pardo, está el de la seguridad, para lo cual encabeza la reunión de seguridad desde Palacio Nacional todos los días.

En lo que va de su administración, la estrecha colaboración y coordinación entre todas las instancias de seguridad, se ha logrado una reducción importante en el promedio diario de homicidios dolosos, el cual se encuentra en su nivel más bajo, desde los últimos 18 años.

A través de la Estrategia Nacional de Seguridad, en lo que va de este año, los homicidios dolosos han registrado un promedio de 49.7, la cifra más baja de los últimos tres sexenios, ya que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra se ubica en 49.7 homicidios diarios promedio, a nivel nacional, es decir, 45.8% menor al promedio de 91.7 registrados en el 2024, al cierre de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por el bien de todos, primero los pobres

En materia de atención social, como la Jefa del Ejecutivo lo proclamó desde que estaba en campaña “Por el bien de todos, primero los pobres “, es de esperar que haga mención especial de programas como las becas a poco más de 19 millones de estudiantes y acceso a la salud para todas y todos.

En los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han destinado más de 12 mil 392 millones de pesos, con una proyección histórica que superará un billón 136 mil millones de pesos rumbo a 2030, hacia el final de su administración.

Los recursos se entregan de manera bimestral a estudiantes de escuelas públicas, desde nivel básico (primaria y secundaria, con la Beca Rita Cetina), así como en niveles medio superior (Beca Benito Juárez) y superior, (Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”).

El objetivo de dichos apoyos económicos a las familias mexicanas es ayudar a solventar gastos escolares y lograr así la permanencia de las y los alumnos en las aulas, y lograr reducir la deserción escolar, con especial énfasis en los niveles medio superior y superior.

Asimismo, en cuanto a programas para el Bienestar, la inversión acumulada supera los 579 mil millones de pesos anuales, en beneficio de más de 18 millones de personas en el país a partir de los 60 años.

Acceso universal a la salud

En cuanto al acceso a la salud, uno de los grandes avances proyectados y que ya está en marcha es el Servicio Universal de Salud, el cual no tiene precedentes en la historia del país, ya que se pondrá en marcha un intercambio institucional, permitiendo a las personas derechohabientes de servicios de salud, el intercambio de atención en cualquier institución, ya sea en el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, sin importar la afiliación del paciente, lo cual antes no se podía hacer.

para ello, ya esta en marcha la credencialización y registro (se comenzó con las y los adultos mayores), a fin de unifica los expedientes médicos digitales y reemplaza paulatinamente el carnet tradicional.

En este mismo rubro, en los casi dos años de gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo, se han inaugurado 32 nuevos hospitales en todo el país y se tiene contemplada una meta superior a las más de 9,000 nuevas camas hospitalarias.

Salud casa por casa

Mención especial merece el programa “Salud casa por casa”, a través del cual se ha enfocado la atención médica y preventiva a adultos mayores y personas con discapacidad, para lo cual se han realizado 24.8 millones de consultas médicas domiciliarias y gratuitas, ante la imposibilidad de que este grupo poblacional puedan acudir por su propio pie a consultas médicas.

Este programa ha permitido realizar más de 17 millones de prueba de glucosa en sangre, colesterol y triglicéridos realizadas, causantes de las principales enfermedades que afectan a millones de mexicanas y mexicanos, que son: diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Más y mejores carreteras

Respecto a la infraestructura carretera, en lo que va de la presente administración se han construido y rehabilitado 78 puentes, 709 kilómetros de nuevas carreteras, así como 135 caminos artesanales -equivalentes a 368 kilómetros-, en diversas regiones del país, sin dejar de lado el importante programa de bacheo y repavimentación en la red carretera federal para mejorar la seguridad vial, programa que contempla una inversión -con recursos públicos y privados-, que superarán los 315 mil millones de pesos para todo el sexenio.

Entre las obras estratégicas que se han concluido, tan sólo por mencionar algunas destacan: la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora con Chihuahua; el puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo; la carretera Real del Monte-Huasca, en Hidalgo y San Ignacio-Tayoltita, entre Durango y Sinaloa, así como la autopista Pátzcuaro-Uruapan, en Michoacán.

Otro objetivo fundamental para la mandataria Federal es la recuperación de los trenes de pasajeros, para lo cual se tiene contemplado, que entre lo hecho en la pasada administración y el actual gobierno se contará con más de cuatro mil kilómetros de nuevas vías férreas”, y como muestra de la relevancia de dicho programa, destaca el Tren Suburbano al AIFA, inaugurado el pasado 26 de abril, con importantes ahorros en cuanto a costos y en tiempos de traslado para los usuarios.