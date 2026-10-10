Marcha nacional del IMSS el 14 de octubre: ¿Qué exigen los trabajadores y cuál será la ruta?

Marcha nacional del IMSS el 14 de octubre OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 10OCTUBRE2026.- Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumaron en Oaxaca a las protestas nacionales para exigir el aumento salarial del 10%, la destitución del líder sindical Rafael Olivos y denunciar falta de medicamentos e insumos. Los manifestantes marcharon hacia la sede de la Sección XVIII en la capital de Oaxaca. Con ellos suman 37 secciones que se suman a las protestas en 23 estados del país. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM (Carolina Jiménez Mariscal)

El día de hoy, los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una asamblea en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma, con el objetivo de decidir sus acciones a seguir tras rechazar el incremento de 2.9% directo al sueldo tabular.

Al finalizar la asamblea, los trabajadores del IMSS han anunciado una marcha nacional pacífica para el próximo miércoles 14 de octubre; también han llamado a la unidad de todos los sectores. También se espera que durante esta marcha sean respaldados y acompañados por diversas organizaciones y colectivos.

¿Por qué habrá marcha nacional de trabajadores del IMSS el 14 de octubre?

La marcha nacional de los trabajadores del IMSS de este 14 de octubre surge después de no llegar a un acuerdo con las autoridades sobre sus distintas peticiones, entre las que se encuentran:

El incremento salarial del 10% .

. Mejora en sus condiciones laborales y la contratación de más personal.

Abastecimiento suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico en todo México .

suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico en . Respeto a sus derechos laborales y sindicales , así como el cese al acoso y las represalias.

, así como el cese al acoso y las represalias. Garantías para una jubilación digna y la revisión de las AFORE.

y la revisión de las AFORE. La destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

A su vez, también exigen la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para elegir una nueva dirigencia. Hasta el momento llevan 3 días del plantón iniciado el jueves 8 de octubre, posterior a romper las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

¿Dónde será la marcha nacional de los trabajadores del IMSS este 14 de octubre?

Por el momento no han informado dónde iniciará la marcha ni los puntos de reunión; sin embargo, se contempla la movilización en las 32 entidades federativas. También se espera que el personal de otros estados se traslade a la CDMX para continuar con el plantón hasta el día de la marcha, el miércoles 14 de octubre. Se prevé una movilización similar a la del día viernes.

¿Qué ha respondido el IMSS sobre las peticiones de sus trabajadores?

Mientras tanto, el IMSS publicó un comunicado el viernes 9 de octubre a las 11:31 pm, en el que informaba a los derechohabientes que las unidades médicas y los hospitales continúan dando servicio con normalidad.

Además, declararon respetar las decisiones de los trabajadores después de rechazar el incremento del 2,9% al salario tabular que les ofrecieron, así como su derecho a expresar su inconformidad.