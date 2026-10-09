¿Quién es el líder del sindicato del IMSS y por qué protestan los trabajadores?

Bloqueo de Trabajadores del IMSS. CIUDAD DE MÉXICO, 09OCTUBRE2026.- Personal del IMSS realiza un bloqueo en Paseo de la Reforma, en exigencia de mejoras salariales para los trabajadores, y ante el descontento con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y sin llegar a un acuerdo con la Secretaria de Gobernación. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen una serie de protestas este viernes 9 de octubre de 2026 para exigir mejores condiciones laborales, un incremento salarial del 10% y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Las manifestaciones se intensificaron después de que una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación concluyera sin acuerdos, lo que provocó bloqueos en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, y movilizaciones en otras entidades.

¿Quién es Rafael Olivos Hernández, líder sindical del IMSS?

Rafael Olivos Hernández es un médico y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), quien se encuentra al frente de 37 secciones sindicales y desde 2024 es el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, luego de 34 años laborando dentro del IMSS.

Ahora, con las consignas; “Olivos escucha la base te repudia” y “fuera Olivos”, los trabajadores SNTSS se han congregado a las afueras de la Secretaría de Gobernación (Segob) y múltiples estados de la república en busca de un aumento salarial mayor al acordado por el mismo Olivos.

A su vez, piden la destitución inmediata del dirigente, pues a diferencia del aumento de 2.9% acordado, exigen uno del 10%, además de mejores condiciones laborales y abastecimiento de medicamentos e insumos.

¿En qué estados hay protestas por parte de los trabajadores del IMSS?

Hasta el momento, la lista que fue en un inicio de siete estados, ahora cuenta con hasta 23, entre los cuales se reportan movilizaciones, bloqueos y otras modalidades de protestas.

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Yucatán

¿Qué han respondido autoridades y el sindicato del IMSS ante las protestas?

Ante los inicios de la movilización el día de ayer, jueves 8 de octubre, por la noche, la Secretaría de Gobernación llamó a extender las mesas de diálogo con los trabajadores, haciendo saber también que un grupo del SNTSS se levantó de la mesa y se dirigió hacia Paseo de la Reforma, iniciando los bloqueos que se han extendido hasta el día de hoy, viernes 9 de octubre.

#SEGOBInforma 📢 Llama #SEGOB a evitar afectar a la ciudadanía y dar continuidad al diálogo entre trabajadores y dirigencia del Sindicato del #IMSS Comunicado: 📄 https://t.co/3MiyhTvKiD https://t.co/wxihafo103 — Gobernación (@SEGOB_mx) October 9, 2026

Por su parte, la dirigencia del SNTSS aseguró mediante un comunicado oficial; que respeta el derecho de los trabajadores a manifestarse y reconoció que las críticas y diferencias deben atenderse mediante conversaciones abiertas y respetuosas. Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional se comprometió a dar seguimiento a las demandas de la base trabajadora y buscar soluciones que mejoren sus condiciones salariales, laborales y de retiro.

Finalmente, el SNTSS convocó a los trabajadores en activo a participar en una consulta nacional el próximo 14 de octubre, mediante voto libre, personal, directo y secreto, para decidir sobre la propuesta de revisión salarial.

Comunicado oficial de SNTSS. Por medio del comunicado, han dado a conocer que rechazan cualquier acto de violencia, sin embargo se encuentran abiertos al diálogo con los trabajadores. (sntss.org.mx)

Por su parte, la Secretaría de Gobernación aseguró que mantiene su disposición al diálogo después de la reunión fallida del jueves 8 de octubre. Mientras tanto, los trabajadores inconformes advirtieron que continuarán con las movilizaciones y posibles paros, aunque representantes del movimiento afirmaron que los servicios médicos se mantienen en funcionamiento y que las protestas buscan evitar afectaciones a los derechohabientes.