Y tras protestas de trabajadores del IMSS: Senado citará a Zoé Robledo para explicar modificaciones a Modalidad 40

Protestas en el IMSS Trabajadores del Instituto han realizado protestas las últimas semanas para exigir mejores condiciones laborales. (Cuartoscuro)

El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, Alfonso Cepeda Salas, adelantó que buscarán que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acuda personalmente ante los legisladores para explicar las modificaciones a la Modalidad 40, así como las razones y los alcances de las nuevas disposiciones para el cálculo de las pensiones.

Senado busca que Zoé Robledo explique los cambios a la Modalidad 40

El senador señaló que la comisión pretende obtener información detallada sobre los cambios al esquema de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, mediante el cual los trabajadores pueden realizar aportaciones para incrementar el monto de su jubilación.

Aunque manifestó que la intención es que Robledo explique directamente el tema, reconoció que, debido a sus múltiples ocupaciones y a los asuntos que actualmente enfrenta el instituto, existe la posibilidad de que envíe a funcionarios especializados que conozcan el funcionamiento de la modalidad y puedan responder las preguntas de los integrantes de la comisión.

“Pues sería el licenciado Zoé Robledo, director del instituto”, afirmó Cepeda al ser cuestionado sobre quién sería convocado para ampliar la información. Agregó que también podría acudir personal del IMSS con conocimiento específico de las modificaciones.

Cambios a la Modalidad 40 buscan evitar fraudes en pensiones

El planteamiento ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que se detectaron posibles fraudes relacionados con el acceso a pensiones elevadas, situación que llevó al gobierno federal a revisar los mecanismos utilizados para aumentar las jubilaciones mediante aportaciones voluntarias.

Cepeda aclaró que, de acuerdo con la información de la que dispone, la medida no significa cancelar la Modalidad 40, sino modificar sus requisitos.

Sin embargo, consideró indispensable revisar si las nuevas condiciones permiten combatir posibles irregularidades sin perjudicar a los trabajadores que incrementaron legítimamente sus aportaciones para obtener una mejor pensión.

El legislador sostuvo que el Poder Ejecutivo podría tener facultades para realizar los cambios mediante un decreto, aunque estimó que someterlos a discusión y votación en el Congreso les daría mayor legitimidad.

De esa manera, diputados y senadores podrían analizar sus consecuencias y determinar si las disposiciones garantizan un trato justo para los derechohabientes.

👆 La presidenta Claudia Sheinbaum reveló durante su conferencia matutina que una de las razones por las que se realizaron cambios a la modalidad 40 de la pensión del IMSS fue porque se detectaron algunas situaciones en este tipo de pensión. 👆La nueva regulación en esta modalidad contempla límites en el salario que se puede registrar ante el IMSS, mientras que solo podrá tramitarse de manera digital. 📸 | Cuartoscuro #IMSS #ClaudiaSheinbaum #Modalidad40 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 22, 2026

Comisión del Senado analizará el impacto de la reforma a la Modalidad 40

Como referencia, mencionó las pensiones elevadas que se otorgaron en el pasado a algunos exfuncionarios públicos bajo esquemas del ISSSTE, en los que el salario de los últimos años de servicio podía influir de manera determinante en el monto de la jubilación.

No obstante, reconoció que no conoce a detalle el funcionamiento de la Modalidad 40, por lo que insistió en la necesidad de contar con información directa del Seguro Social antes de emitir conclusiones definitivas sobre sus efectos.

El senador también vinculó la revisión con la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del sistema pensionario y disponer de recursos suficientes para mejorar los servicios médicos, las consultas con especialistas, el suministro de medicamentos y la atención general a los derechohabientes.

Cepeda advirtió que la presión sobre los sistemas de jubilación es un problema internacional, debido a que cada vez existe una menor proporción de trabajadores que aportan recursos frente al número de personas pensionadas.

Por ello, consideró necesario analizar cuidadosamente las modificaciones y, en caso de que lleguen al Legislativo, procurar que las decisiones permitan combatir los abusos sin afectar los derechos de quienes han cumplido con sus obligaciones.