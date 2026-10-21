IMSS anuncia oferta de aumento salarial de 8% a sus trabajadores

IMSS acuerda aumento salarial de 8% para sus trabajadores (Moisés Pablo Nava)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció este miércoles que aprobó un incremento global de 8% para sus trabajadores, luego de concluir las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), informó el Gobierno federal.

El acuerdo se alcanzó la noche anterior y fue aprobado durante una sesión del Consejo Técnico del Instituto, realizada la mañana siguiente, informó el director general, Zoé Robledo. Con esta resolución, la propuesta salarial pasó de 6.8 a 8%, en respuesta a las demandas expresadas por los trabajadores durante la consulta sindical.

El aumento se distribuirá en dos componentes: 4% directo al salario tabular y 4% adicional destinado a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

De acuerdo con la información difundida, la modificación se realizó después de que los trabajadores consideraran insuficiente la propuesta inicial, por lo que las autoridades y la representación sindical retomaron las negociaciones para mejorar las condiciones económicas del personal.

En el proceso también participó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo acompañamiento fue reconocido por las autoridades como un factor relevante para alcanzar el acuerdo.

Incremento por encima de la inflación

Las autoridades señalaron que el aumento de 4% al salario tabular se ubica por encima de la inflación, lo que representa una mejora en el poder adquisitivo de las y los trabajadores del Seguro Social.

Asimismo, destacaron que un incremento global de 8% se ha alcanzado solamente en tres ocasiones durante los últimos 23 años, con antecedentes recientes en 2024 y 2025.

El acuerdo forma parte de las negociaciones laborales entre el IMSS y su sindicato, orientadas a mejorar las percepciones del personal que brinda servicios médicos y administrativos a la población derechohabiente.

Con la aprobación del Consejo Técnico, el Instituto formalizó la nueva propuesta económica, que contempla tanto el ajuste salarial como el apoyo destinado a vivienda para sus trabajadores.