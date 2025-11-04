La “uberización del cartón”: así funciona Boxia, la nueva plataforma colaborativa mexicana

la 'uberizacion' del carton Especial

La startup Boxia ha irrumpido con fuerza en el mercado mexicano con una propuesta disruptiva: convertirse en el “Uber del cartón”. Su plataforma digital conecta en tiempo real a fabricantes, distribuidores y compradores, logrando movilizar más de 8,000 toneladas de cartón al año sin poseer inventarios, plantas o camiones.

El modelo de negocio de Boxia se basa en la economía colaborativa, un sistema que busca redistribuir el valor entre todos los actores de la cadena mediante tecnología y transparencia. La compañía permite que empresas, intermediarios y consumidores puedan cotizar, comparar, financiar y recibir soluciones de cartón de forma ágil y trazable.

Su principal innovación radica en la llamada “uberización del cartón”, un enfoque inspirado en plataformas como Uber o Airbnb, que conecta oferta y demanda sin intermediarios tradicionales. Boxia coordina una red descentralizada de transformadores, talleres, proveedores y transportistas, eliminando costos estructurales y acelerando la logística de producción.

“El canal tradicional de compra y venta de cartón en México es lento y opaco. Boxia nació para digitalizarlo, democratizando la eficiencia y el precio justo para compradores y vendedores”, explicó Daniel Campos, director general de Boxia México.

Uno de los diferenciadores clave de la plataforma es su tecnología de Subasta Inversa, una herramienta que permite que varios proveedores compitan en tiempo real para ofrecer la mejor propuesta técnica, logística y comercial ante la necesidad publicada por un comprador. Este sistema garantiza ahorros inmediatos y total transparencia en el proceso de adquisición.

El modelo ha demostrado resultados concretos: reducción de costos operativos, visibilidad completa del pedido en tiempo real y un esquema de competencia sana que favorece tanto al cliente final como a los proveedores locales.

Boxia también destaca por su flexibilidad comercial, ya que puede adaptarse a distintos tipos de clientes:

B2B (Business to Business) : empresas que requieren soluciones de cartón para logística o producción.

: empresas que requieren soluciones de cartón para logística o producción. B2BB (Business to Business to Business) : distribuidores o grupos industriales que abastecen a otras empresas.

: distribuidores o grupos industriales que abastecen a otras empresas. B2C (Business to Consumer): emprendedores, comercios electrónicos o particulares que necesitan cajas personalizadas o de bajo volumen.

Fundada desde CMPC Ventures, el laboratorio de innovación de Empresas CMPC, Boxia opera con un ADN 100% startup, priorizando la agilidad, la autonomía y la escalabilidad tecnológica. Actualmente, tiene presencia en Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Guanajuato, y planea consolidarse en la Ciudad de México para luego expandirse a otros mercados de América Latina.

Con su modelo de subasta inversa y su visión colaborativa, Boxia no solo está digitalizando el cartón, sino transformando un sector industrial tradicional en un ecosistema ágil, competitivo y sustentable.