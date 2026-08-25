Martimiércoles en Chedraui: Estas son las ofertas en frutas y verduras para el 25 y 26 de agosto

Como cada semana, Chedraui activó su tradicional Martimiércoles para este martes 25 y miércoles 26 de agosto, con precios especiales en una selección de frutas y verduras.

La promoción está disponible tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea, por lo que puedes comparar opciones antes de lanzarte al supermercado. La oferta incluye básicos para la cocina diaria, además de algunas frutas que pueden darle un respiro al presupuesto semanal.

Entre los precios que destacan aparece el tomate Saladet a $11.90 por kilo, mientras que el limón sin semilla se encuentra en $12.90 por kilo. También hay aguacate Hass a $39.50 por kilo y papa blanca al mismo precio.

Estas son las frutas y verduras con descuento en Chedraui

La lista de productos que forman parte del Martimiércoles de Chedraui 25 y 26 de agosto de 2026 contempla varias opciones para llenar la despensa.

Verduras y básicos para la cocina

Entre los precios más llamativos están:

Manzana Roja Mediana: $32.50 por kilo

Frambuesa: $49.90 el domo de 170 g

Flor de Jamaica: $49.50 la bolsa de 250 g

Melón Amarillo: $55.90 por kilo

Naranja Paramount: $29.90 por kilo

Pera Bartlett: $44.90 por kilo

Toronja Importada: $42.50 por kilo

Uva Globo Emperador: $34.90 por kilo

Zarzamora: $48.50 la pieza

Tuna: $34.90 por kilo

Para quienes tienen varias comidas por preparar, productos como el tomate, limón, cilantro, papa y brócoli pueden ser de los más prácticos para aprovechar la promoción y hacer rendir la compra.

Frutas en oferta en el Martimiércoles

Aguacate Hass: $39.50 por kilo

Papa Blanca: $39.50 por kilo

Tomate Saladet: $11.90 por kilo

Acelgas: $6.90 el rollo

Berenjena: $54.50 por kilo

Brócoli: $22.90 por kilo

Cilantro: $6.90 el rollo

Coliflor: $34.50 la pieza

Limón sin semilla: $12.90 por kilo

Tomate Verde: $26.90 por kilo

Los precios corresponden a la promoción anunciada para este 25 y 26 de agosto, así que conviene revisar la disponibilidad antes de hacer la compra, especialmente si buscas algún producto específico.

¿Conviene aprovechar las ofertas de Chedraui?

El Martimiércoles de Chedraui puede ser una alternativa para quienes tienen que comprar frutas y verduras esta semana y quieren cuidar el gasto. La clave está en enfocarse en los productos que realmente se consumirán y comparar el precio por kilo o pieza.

Además, al estar disponible en sucursales y en la plataforma digital, la promoción permite revisar el surtido antes de armar el carrito. Así, el clásico viaje al súper puede convertirse en una compra un poco más estratégica y menos dolorosa para la cartera.