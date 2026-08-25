Entre abril y junio se sumaron 495,000 personas a la informalidad, reporta Inegi

La informalidad labora sigue al alza La informalidad labora sigue al alza (Archivo/Cuartoscur)

Empleo informal — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este martes su reporte del empleo correspondiente al segundo semestre del 2026, donde destaca que en el sector de la tasa de informalidad laboral, ésta aumentó 0.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, para ubicarse en 55.1 por ciento y sumar 495,000 personas más en este sector.

“En el segundo trimestre de 2026, la suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal fue de 33.1 millones, lo que representa el 55.1 por ciento de la población ocupada, un aumento de 495,000 personas respecto al mismo lapso de 2025”, destaca el órgano autónomo. El informe del segundo trimestre del año apunta que solo en el sector informal se registraron 18.2 millones de personas, 915,000 más que en el segundo trimestre de 2025, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

El instituto de estadística describe como sector informal a todas aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, principalmente pequeños negocios o micronegocios familiares, sin obligaciones fiscales, ni acceso a seguridad social.

EMPRESAS

A este sector se suman otros rubros como el trabajo doméstico sin contrato, labores agropecuarias sin seguridad social y los empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones.

Del total de personas que trabajan en la informalidad, 7.5 millones están empleados en empresas, gobierno e instituciones, 5.2 millones en el sector agropecuario y 2.2 millones se ocupan en el trabajo doméstico remunerado.

Por género, 13.8 millones de mujeres se encuentran en la informalidad, 330,000 más que en el trimestre abril-junio de 2025; mientras que 19.1 millones de hombres se encuentran en esta situación, un incremento de 165,000 respecto al mismo periodo del año anterior.

ENTIDADES

Los estados con mayor proporción de trabajadores informales fueron Oaxaca (80.1 por ciento), Guerrero (77.6 por ciento ) y Chiapas (76.9 por ciento). En contraste, las tasas más bajas se registraron en Nuevo León (34.8 por ciento ), Chihuahua (35.1 por ciento), Coahuila (35.5 por ciento ) y Baja California (36.2 por ciento ).

Las cifras de la informalidad se registran luego de que la tasa de desocupación se ubicó en 2.7 por ciento a nivel nacional entre abril y junio, lo que significa que 1.6 millones de personas en el país se encuentran sin empleo, cantidad similar al mismo periodo de 2025.

Las cifras laborales se conocen después de que la economía mexicana creciera 1.4 por ciento interanual en el segundo trimestre de 2026, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y tras el avance del 0.,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) registrado en 2025.

La Crónica de Hoy 2026