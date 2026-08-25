Soriana cerrará 20 tiendas en México reducirá el tamaño de otras 60 durante 2026: esto se sabe

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Soriana, una de las cadenas de supermercado más importantes en México, prepara un importante ajuste en su red de tiendas durante 2026. Se trata del cierre definitivo de 20 establecimientos y una reducción de superficie en aproximadamente 60 sucursales.

La compañía prevé completar durante 2026 el cierre de 20 tiendas. Ocho de esos establecimientos ya habían dejado de operar durante el primer trimestre del año y los 12 restantes forman parte del proceso que la compañía pretende completar durante los meses siguientes.

En medio de este panorama surgen la duda de si Soriana se irá de México y qué los está motivando a replantear sus mecánicas de negocio.

¿Soriana va a cerrar todas sus tiendas en México?

La respuesta es: NO. Esta es probablemente la principal aclaración que deben tener los consumidores.

Soriana no ha anunciado el cierre de toda su red de tiendas. Lo que existe es algo que la compañía ha llamado un programa de optimización de sucursales que contempla cerrar 20 establecimientos y reducir el tamaño de alrededor de 60 más durante 2026.

Por lo tanto, Soriana aún mantiene cientos de unidades en operación en México. De hecho, el buscador oficial de Soriana reporta actualmente más de 789 sucursales distribuidas en el país, entre formatos como Hiper, Super, Mercado y Express.

¿Por qué Soriana cerrará algunas tiendas?

Lejos de cualquier especulación, Soriana ha aclarado que el principal motivo de esta reestructuración está relacionado con la necesidad de hacer más eficiente su operación.

El comportamiento del consumidor ha cambiado de manera importante durante los últimos años. Ya no todas las compras requieren una visita a un hipermercado de gran tamaño y cada vez existen más alternativas para adquirir productos de supermercado.

Las compras digitales permiten pedir la despensa desde casa, mientras que las tiendas de proximidad ofrecen una alternativa para adquirir productos de manera rápida y sin recorrer grandes superficies.

Para una empresa de autoservicio, esto significa que una tienda enorme no necesariamente genera mejores resultados que un establecimiento de menor tamaño.

¿Por qué Soriana reducirá el tamaño de alrededor de 60 tiendas?

Otro de los aspectos que llaman la atención es la reducción de la superficie de aproximadamente 60 sucursales.

El ajuste se concentrará principalmente en hipermercados de grandes dimensiones, algunos de los cuales tienen superficies de entre 9 mil y 10 mil metros cuadrados, de acuerdo con la compañía.

Por ello, la estrategia busca que las tiendas sean más eficientes y estén mejor adaptadas al nivel de demanda que tienen actualmente.

En lugar de abandonar completamente una ubicación, la empresa puede conservar el establecimiento y utilizar solamente una parte del inmueble

El ajuste de las tiendas sucederá mientras Soriana busca ampliar su presencia en otros servicios.

La compañía contempla fortalecer su negocio financiero y avanzar hacia productos como una tarjeta de débito propia y una posible Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

En otras palabras, Soriana busca que su relación con los consumidores no dependa exclusivamente de las compras de supermercado y se extienda a servicios como las compras en línea.

¿Cómo saber si una tienda Soriana sigue abierta?

La manera más sencilla es utilizar el buscador oficial de tiendas de Soriana.

El sitio permite introducir el código postal o utilizar la geolocalización para encontrar establecimientos cercanos y consultar información de las unidades disponibles.