El perdón de España frente a los problemas reales

La presidenta de México anunció en su Mañanera del Pueblo del 4 diciembre que en el año 2025 insistirá en que España se disculpe por la conquista de Tenochtitlán. Pero a quienes Claudia Sheinbaum debería requerir que ofrezcan disculpas, en todo caso, es a la mayoría del pueblo mestizo de México, choznos de los conquistadores. Ya que aprieta la presidenta de México con lo del perdón, habría que recordarle que siempre ha habido conquistas en todos lados.

Puestos en las exigencias del expresidente López Obrador y de la presidenta Sheinbaum, China tendría que exhortar a Mongolia a ser absuelta por los chinos por haberlos sometido durante el siglo XIII, aunque hubo resistencia china durante más de tres décadas. En 1279, tras una encarnizada guerra, la dinastía china Song salió de combate y los mongolos vencieron y dominaron China, mediante la dinastía Yuan, hasta 1368. Esta dinastía cayó y los mongoles se retiraron a las estepas. En 1759 los chinos iniciaron tres siglos de señorío. No fue sino hasta 1912 que Mongolia obtuvo su independencia. Tras la invasión soviética en 1924, Mongolía se convirtió en la República Popular. Es decir, que los mongoles también podrían clamar por las excusas de los chinos, los chinos a su vez a los mongoles y también a los rusos, puestos en gastos.

España resultó dominada por los árabes durante un largo período que inició en 711 y concluyó 726. El califato Omeya se mantuvo ocho siglos, establecidos en lo que llamaron Al Adalus hasta que los reinos cristianos del norte de la península comenzaron a luchar por el control de la región. En 1492, Granada quedaba como el último bastión árabe. Por lo tanto, España podría reclamarle, no sé, probablemente, a los países del Norte de Africa. Aunque esas naciones, por su lado, han padecido la presencia de España bajo la soberanía o protectorado español desde principios del siglo XX. Cuento de nunca acabar.

El Imperio azteca gobernó y colonizó la región central mesoamericana en una triple alianza de sometimiento militar (México-Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan). También existía una subordinación económica. Se obligaba a los pueblos subyugados a entregar regularmente productos o servicios de mano de obra. También los mixtecos, los totonacos y los huastecos fueron oprimidos por los aztecas, que dominaron el centro y sur del actual México e incluso parte de Guatemala. ¿En este caso quién le pide perdón a quién?

La historia de los pueblos del mundo se fue constituyendo mediante grupos diversos que llegaban a un lugar y un grupo preponderaba sobre otro u otros. ¿Quién busca que los romanos sean absueltos por los lugares que en que la gente vivió bajo el imperio? La historia de Roma abarca desde el 753 a.C. hasta el 476 d.C, cuando la saquearon y la destruyeron los bárbaros, pueblos que se situaban al norte del río Danubio y al Este del Rin.

La conquista española representa a los hombres del Renacimiento, a los soldados de esa época, y también a la cultura y a la cosmovisión de esa etapa histórica. Nada tiene que ver con este momento histórico, un momento concreto que necesita considerar el futuro de los mexicanos y no el pasado remoto.

El país se encuentra en llamas: Morelos, Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, con ochenta y tantos días ininterrumpidos de enfrentamientos entre la Chapiza y la Mayiza. Ayer asesinaron al manager de gruperos, conocido como Chucho Pérez, a quien en 2018, el Gobierno de Estados Unidos señaló como narcotraficante. Lo balearon en un restaurante de Polanco, en la Ciudad de México.

Los miembros de los diferentes cárteles salen de sus escondites y siembran violencia por todas partes.

Por otro lado, el presupuesto para Salud en México bajó considerablemente, a tal nivel, que tanto el director de Cardiología como el de Hospital Infantil se han quejado de la precariedad a la que los ha sometido la Secretaría de Hacienda. Hay falta de insumos en todos los hospitales del Gobierno; millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a las escuelas. Otros muchos la abandonarán debido a la violencia, a la carencia de infraestructura y de recursos insuficientes de las escuelas, pero la presidenta ha anunciado que se crearán 300 mil espacios para estudiantes de educación superior, con la ayuda de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de la Universidad de la Salud, las universidades Benito Juárez, el Tecnológico Nacional de México y otras instituciones educativas de este tenor.

Por otro lado, nuestra economía es incierta y, por si fuera poco, se debe seguir enviando subsidios al Tren Maya, dado que opera con 98.9 de ayuda del gobierno y/o de nuestros impuestos y el 1.1 % de ingresos propios (ver Pablo Hiriart, El Financiero, 5 de junio).

Ahora, la presidenta Sheinbaum enfrenta graves problemas con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, socio de México, junto con Canadá en el T-Mec. Trump, populista de derecha, ha amenazado con subir 25% de aranceles debido a la enorme migración de latinoamericanos hacia los Estados Unidos, a los que considera dementes y malhechores. También está en juego, según the Donald, la entrada de Fentanilo a Norteamérica, que llega por México, a través de China. Según el culpable de felonía Trump, esto lo llevan a cabo los migrantes (SIC).

La presidenta ha contestado desde sus Mañaneras con bravuconadas, como escribió el ex canciller Jorge Castañeda en su artículo del 4 de diciembre de El Universal, titulado “Con bravuconadas no se arregla el tiradero”. Sugiere, entre otros consejos, que Sheinbaum se reúna con Trump y Trudeau cuanto antes y “llevar un compromiso específico y contundente” y la conmina a que no trate de política exterior en sus apariciones diarias de streaming.

Con todos estos obstáculos que se busca el mismo segundo piso de la 4T o que le salen en el camino, ¿de verdad es necesario demandar a España que nos pida perdón por la Conquista?