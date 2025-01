Otras voces; otros ámbitos

Decreto Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, firmaron el decreto de apoyo a la industria textil, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. (Mario Jasso)

No se sabe si fue una coincidencia desafortunada, pero como dicen quienes creen saber o saben en verdad todo cuanto dicen, en la política las coincidencias no existen, pero el caso es muy simple: hace apenas unas horas, en un foro de análisis prospectivo sobre las posibilidades nacionales en el incipiente año 2025, convocado por el ITAM, hubo puntos de vista absolutamente opuestos.

Los críticos provinieron de los especialistas en economía; el augurio positivo, la miel en el oído presidencial, surgió del inspirado talento de un político parte del equipo de la doctora Sheinbaum. Quizá en el fondo no sea parte del equipo (al señor Marcelo Ebrard), pero --haiga sido como haiga sido-- se desempeña como secretario de Economía,

Obviamente, el tono del optimismo parcial (no se le puede pedir imparcialidad en el juicio a quien es parte la cosa analizada) porque sería imposible desde ese cargo negar la bonanza por venir, la felicidad a la vuelta de la esquina y la luminosidad del mejor futuro jamás soñado para la patria, pues eso y no otra cosa nos ofrece y promete el segundo piso de la Cuarta Transformación, signifique en verdad cualquier cosa imaginable para sus promotores.

Así pues, como las palabras y los diagnósticos del señor secretario los tenemos disponibles en todo momento, dejémosle el espacio a quienes no todos los días nos obsequian sus pronósticos y sus análisis, no sin antes guardar algo de ellos para contrastarlos con la catarata de felicidad de esta mañana en el Zócalo en ocasión de la festiva celebración de los primeros Cien Días de la construcción del segundo piso de la inconclusa Cuarta Transformación.

El primero de ellos, el experto en economía Ernesto Zedillo, quien al acabar su presidencia le dejó a México un crecimiento de casi el siete por ciento en su último año:

“(SE).- El expresidente mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) aseguró que México «en unos cuantos meses» ha perdido «la categoría de país democrático» al criticar la reforma judicial impulsada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, que busca la elección de los jueces por voto popular, y la supresión de varios órganos autónomos.

“En una intervención virtual en el Seminario de Perspectivas Económicas 2025 organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el expresidente pronosticó este viernes que México va camino de convertirse en «una autocracia».

«En unos cuantos meses México parece, sin duda, ha perdido la categoría de ser un país democrático (…) Los ciudadanos fuimos a votar para escoger a nuestros nuevos representantes en un país democrático, no se fue a las urnas para decidir que la democracia mexicana tenía que ser destruida…»

Ahora vayamos a un plano más técnico; menos político:

“ (OEM).- Tras una desaceleración en la inversión y el empleo, la economía mexicana está al borde de una recesión técnica que podría extenderse durante 2025, advirtió Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup.

“Estamos al borde de una recesión técnica, nadie está pronosticando una recesión para México, todavía no es una discusión, pero técnicamente la economía se desaceleró, lo vemos en el empleo, y pensamos que seguirá la desaceleración”, dijo el experto al participar en el Seminario de Perspectivas Económicas 2025 organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El ex secretario de Hacienda y ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz:

“(Apro).- Estructuralmente, las finanzas públicas ya no dan”, advirtió Guillermo Ortiz Martínez, otrora presidente del Banco de México y secretario de Hacienda y Crédito Público, quien aseveró que “el tema crucial es el tema fiscal, que es insostenible” y que México solo recauda el 17% de su PIB en impuestos.

“Ortiz advirtió que el gobierno está en una “senda peligrosa”, pues sin reforma fiscal, el recorte a los gastos administrativos y el aumento del gasto en programas sociales podría desatar problemas en cadena. “Las crisis financieras llegan primero lentamente, y luego ¡pum!, se van acelerando”, planteó”.

Pro hoy todo será jolgorio en el Zócalo. El próximo domingo, por cierto, en esa histórica plancha, cantará Fito Páez.

The show must go on…