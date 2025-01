Entre tanto

Mientras que la enorme JANE GOODALL está promoviendo mediante conmovedor video desde el APOPO Center de Morogoro, Tanzania, África, apoyo para el buen trato y reconocimiento a las ratas -pequeñas personitas absolutamente adorables como las describe- reconociéndolas además por todos los servicios que prestan al ser humano, especialmente las detectoras de minas explosivas, acá en la capital mexicana y desde la propia entidad encargada de atender las cuestiones medioambientales andan haciéndole muy mala propaganda a las ardillas del Bosque de Chapultepec porque, según, descortezan los árboles y de esa forma se infectan los pobrecitos que… ¡OJO!... por parte del gobierno, salvo contadas excepciones, nunca reciben mantenimiento ni preventivo ni curativo… ¡vamos!... ni un escupitajo en tiempos de sequía, cuando más estresados se encuentran, pero qué fácil es echarle la culpa de su descuido a tales criaturas, que desde que tengo memoria han sido habitantes naturales (o por usucapión, si se quiere) de ese pulmón verde que pese a la tremenda humanidad que recibe sigue vivito y coleando, a temporadas sí, con sobrepoblación ardillezca pícara y socializada totalmente y otras veces con esa comunidad controlada. Antes estorbaron las ardillas ocupantes de “los viveros de Coyoacán” y ahora hasta las de la Cuarta Sección del citado parque urbano. Discúlpeseme, pero traía atrasado el reclamo para una CdMx dizque animalista…

Animalidades

Y muy mal… pésimo diría yo… empezamos el año, por cuanto apenas a su segunda semana ya dimos cuenta de un incontrolable incendio en diversos puntos de Los Ángeles, California, EE. UU., que aparte de dejar absolutamente sin nada a muchísimas personas al haber arrasado las llamas con cuanto encontraron a su paso, también ha sido elemento con dura afectación entre la fauna silvestre de las zonas más devastadas y ya no se diga sobre los animales de compañía -perros y gatos, tortugas y conejos, patos y aves diversas- que de no ser por la decidida y generosa acción de bomberos y rescatistas voluntarios una notoria mayoría no hubiera salvado la vida dentro del dantesco escenario, donde correr para guarecerse era la consigna. Un agradecimiento eterno a quienes encima de la tragedia y de arriesgar su propia vida, optaron por salvar a esos indefensos seres que asustadísimos se dejaron manejar en aras de librar el fuego y su mortal humo, y…

Por acá en México también iniciamos mal el 2025, al enterarnos (incluso por el mismo imbécil que subió a redes su incalificable delito contra la fauna y al que se le identifica como “Arturo” y al parecer se le tiene bien ubicado) sobre la cruel muerte dada a un jaguar de la escasa población de la Huasteca Potosina al que el fulano referido eliminó dizque porque había atacado a su ganado, en Ciudad Valles, SLP. Sin embargo, basta con analizar superficialmente el video, escuchar los comentarios del tipo y conocer un poco sobre el comportamiento jaguar, para asegurar que además de estupidez hubo alevosía y ventaja en el asesinato de esa criatura mágica que seguramente ya estaba en la mira de su asesino. Siendo así, que no se me venga con que se trató de un pobrecito ignorante que ¿defendió? su única forma de vida y por ello se le conceda ventaja legal. No. Es de esperar que le caiga todo el peso de la normatividad posible si es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (ProFePA) fue capaz de sustentar adecuadamente la denuncia que presentó y que deberá resultar en una justicia pronta y expedita como sanción ejemplar, por si se le ocurriera a alguien más algo similar. Ello, a la par de que sean revisados los protocolos para en caso de existir situaciones equivalentes, en adelante quienes pierdan ganado puedan tener inmediata reparación económica o en especie sin los engorrosos trámites burocráticos, lo que obligará asimismo a reforzar la capacitación para el manejo de estas situaciones entre los tres niveles de gobierno y aquellos avecindados en zona jaguar. Para colmo…

En Aguascalientes no se midió la gobernadora @TereJimenezE al subir a su cuenta en la red X la promoción de un “festejo taurino” que este próximo día 18 tendrá como participantes a 4 NIÑOS de la Academia Taurina Municipal Alfonso Ramírez “El Calesero”. Eso sí, exponiendo que “LA LIDIA SERÁ A LA USANZA PORTUGUESA”, o sea que… ¿deberemos entender que no se lesionará a los animales y mucho menos se les asesinará y que entonces, dada la talla de los menores, además esos toros (¿o vaquillas?) no cubrirán la edad reglamentaria para ser toreados? ¡Ya ni friega la señora! Y lo anterior, como una se-gun-da eliminatoria para la COPA AGUASCALIENTES “EL SUEÑO DE SER TORERO”. ¡Tantita madre caray!

NOTA APARTE: me disculpo porque la semana pasada referí a la elefante ELY como habitante del Zoológico de Chapultepec-CdMx, cuando bien sabido es que lo es del de Aragón, que para el caso son lo mismo.

