Elimina FinCEN vínculos en Internet a “investigaciones” sobre instituciones mexicanas

FinCEN

Todo parece indicar que, una vez aprobada la minuta del Senado de EU en la recta final de las negociaciones para el Presupuesto de ese país para 2026, bajo la presión política y mediática. Resulta que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió retirar de sus archivos de internet, de su sitio institucional, los documentos elaborados por Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Así que aquellos que busquen los documentos en los que se describen los supuestos vínculos de la casa de bolsa Vector y los bancos CI Banco e Intercam con organizaciones criminales, sólo encontratarán el mensaje: The requested page could not be found. A partir de esta decisión surgen varias preguntas: ¿Se arrepintió el FINCEN de mostrar todas las afirmaciones que constituyen inferencias y no datos duros? ¿Tenemos que esperar un documento más sólido?

Por lo pRonto, el Departamento del Tesoro le dio 21 días a los bancos e instituciones bajo su juridicción, para que se preparen para no recibir transferencias de las tres instituciones financieras mexicanas.

Buscan bancos regios adquirir cartera de créditos con descuento a nómina

Si bien por ahora el ánimo en el negocio bancario no es el mejor, algunas instituciones bancarias con oficinas centrales en Monterrey, estarían explorando opciones para incrementar su cartera. Les cuento que la mejor opción para algunos bancos regiomontanos es la adquisición de Sofomes con participación en el mercado de los créditos con descuento a nómina que, a diferencia de otros segmentos financieros, presentan un alto grado de certeza y rentabilidad porque dependen de la firma de convenios con las organizaciones sindicales.

Les cuento que el banco de inversión JP Morgan estaría participando como agente financiero de algunos bancos que en el norte del país buscan adquirir alguna Sofom con participación en el mercado de créditos con descuento a nómina. Hasta ahora, la Sofom Dimex Capital, entidad financiera especializada en ofrecer préstamos a jubilados y pensionados, especialmente de instituciones como IMSS, ISSSTE, CFE y PEMEX, ya habría iniciado conversaciones con algunos inversionistas interesados en este negocio que se concentra en créditos de nómina y electrónicos cuyos montos van desde los 3,000 pesos a los 500,000 pesos. Lo interesante es que otras intermediarias, con niveles de participación similares a Dimex, también podrían recibir propuestas del sector bancario que vería en este sector una vía rápida y segura de incrementar mercado para ampliar su derrama crediticia y sus márgenes.

Agradece Azcárraga a Nike

El presidente del Grupo Ollamani, Emilio Azcárraga, agradeció a la firma Nike más de 25 años de patrocinio y colaboración con el Club América.

A través de su perfil en la red social X, Azcárraga Jean aseguró que Nike no sólo ha sido un proveedor de indumentaria sino un socio fundamental en la historia y evolución. El empresario destacó la calidad e innovación de los productos de Nike que han acompañado a sus jugadores y por supuesto, a la afición del Club América. Ahora, a partir del 1 de julio en las tiendas del Club América se espera ya la presencia de los productos de Adidas quien firmó un interesante convenio con la organización. Se sabe que la firma Adidas tiene a sólo diez equipos en la llamada clasificación de “élite” en donde genera diseños exclusivos para los jugadores.

Coca-Cola y Televisa unen esfuerzo para apoyar a escuelas rurales

Como una iniciativa de Fundación Coca-Cola surge Escuelas con agua que ahora con el apoyo de la Fundación Televisa, instalarán sistemas de abastecimiento que lograría que cada escuela capte entre 500 mil y 1 millón de litros de agua de lluvia por año y que serviría para cubrir necesidades de alumnos y maestros, como lavado de manos y uso o limpieza de baños. Hasta el momento, esta iniciativa, según informaron ambas fundaciones, ha beneficiado a más de 700 escuelas rurales del interior de nuestro país. Escuelas con agua no sólo incluye la captación de agua, también ofrece servicios de capacitación para maestros, alumnos y padres de familia de escuelas rurales para crear conciencia sobre la importancia del vital líquido. Por su parte, Televisa aprovechará el impacto de sus telenovelas transmitidas por el Canal 2 para generar conciencia en la audiencia, a través de mensajes en los que se abordará la importancia de cuidar el agua.