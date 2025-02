Aniversario de la Constitución y el respaldo de una Nación

Claudia Sheinbaum Ceremonia de conmemoración del 108 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos celebrado en el Teatro de la República (César Gómez Reyna)

Desde el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro y rindiendo un homenaje a los Constituyentes de 1917; frente a un presídium histórico, encabezado por la primera mujer Presidenta y acompañada por mujeres de su gabinete que dirigen los esfuerzos del Gobierno de México; frente al Legislativo federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró un aniversario más de la Constitución y aprovechó para informar sobre algunas reformas que enviará al Congreso de la Unión, entre ellas: la no reelección en ningún puesto de elección popular y la prohibición de que ningún familiar pueda suceder a otro en un cargo. La primera, en congruencia con los principios de la constitución emanada de la Revolución “Sufragio efectivo, no reelección”; y la segunda, contra el nepotismo.

La Presidenta también abordó la Reforma al Poder Judicial y destacó que este 1 de junio habrá elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. “Con base en el artículo 39, que establece que todo poder público dimana -que nace- del pueblo y se instituye para beneficio de éste, el pueblo decidió que las y los jueces, magistrados y ministros sean electos, así que este primero de junio habrá elección en nuestro país”, indicó la mandataria.

Sheinbaum recordó que entre las reformas constitucionales aprobadas con la 4T también estuvieron los programas de bienestar, garantizar que el salario mínimo no disminuya en términos reales, la recuperación del ferrocarril, el rescate de Pemex y CFE como empresas públicas, así como el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos de México.

Sin duda, nos encontramos ante un momento histórico que vale mucho la pena analizar a detalle. Estamos frente a un proceso de cambio de paradigma, que claro, como todo cambio, tendrá sus detractores, pero que, a la par, se debilitan. Hay quienes se resisten en un primer momento, pero que al ver la fuerza avasalladora del pueblo que exige el cambio y del partido que lo está llevando a cabo, se terminan adaptando a ello.

El contexto internacional que estamos viviendo, (los EUA de Trump, la Argentina de Miley, El Salvador de Bukele o la Italia de Melon)i, nos avisa de una ola de las derechas conservadoras y antiderechos, de la que en éste y por lo menos el siguiente sexenio, parece ser que estaremos vacunados.

Esto no quiere decir que no existan quienes ahora intentarán formar su partido conservador en México, pero el triunfo de Morena arrasador en las elecciones del 2024, nos da una referencia que el pueblo está satisfecho con el ideal de una Cuarta Transformación con todo lo que eso significa, un Estado de Bienestar, el respeto irrestricto a las libertades y derechos, un modelo económico humanista que procure a las clases bajas y deje de consentir a las altas, un Estado de derecho que no criminalice la pobreza y la defensa de nuestra soberanía energética y alimentaria.

Sin duda los retos a los que se enfrentará la doctora Claudia Sheinbaum no serán sencillos, (el regreso de Trump a la Casa Blanca, la crisis de migrantes que han llegado al país, el nearshoring, etc.), pero así como nos dijo hace unos días “Aquí está su Presidenta”, lo mismo le decimos nosotros, “Aquí está su Pueblo”, listo para acompañarla en las adversidades que se nos vengan. Porque las urnas han hablado, hay respaldo y un profundo deseo de seguir avanzando en el segundo piso de la Cuarta Transformación.