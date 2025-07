Legislativo tiene deuda con el T-MEC: Rubin

Larry Rubin, representante de The American Society of Mexico (EFE)

Durante la gala organizada por The American Society of Mexico en honor al embajador estadounidense Ronald Johnson, Larry Rubin, presidente del organismo, lanzó una advertencia directa: “México no ha cumplido con los compromisos legislativos del T-MEC, y eso pone en riesgo la estabilidad y continuidad del acuerdo comercial más importante para ambos países.”

Rubin, también representante del Partido Republicano en México, señaló que el sector empresarial estadounidense ve con preocupación la falta de armonización legislativa en temas clave del tratado, lo que podría derivar en controversias comerciales.

“El Congreso mexicano tiene una deuda pendiente con el T-MEC. Si no se actualiza el marco normativo, se abre la puerta a disputas y, peor aún, a la imposición de nuevos aranceles, especialmente si Donald Trump regresa a la Casa Blanca”, afirmó durante su intervención frente a empresarios, diplomáticos y miembros de la comunidad binacional.

Rubin recordó que México ha sido uno de los países más beneficiados del T-MEC en materia arancelaria, accediendo al mercado estadounidense con condiciones preferenciales que han impulsado la exportación de manufacturas, autopartes, alimentos y servicios. “Pero ese beneficio no es automático ni eterno. Hay que cumplir con lo pactado”, subrayó.

Asimismo, alertó que Trump, en su anterior administración, no dudó en imponer aranceles por motivos migratorios y de seguridad. “Y podría volver a hacerlo, más aún si existen fundamentos legales provocados por el incumplimiento mexicano”, advirtió.

A pesar del tono crítico, Rubin reconoció la labor del embajador Ronald Johnson como un aliado para mantener un diálogo fluido y propositivo. “Su trabajo por más de 40 años en temas de seguridad ha sido clave para sostener la relación bilateral en momentos de tensión”.

El evento se convirtió en un llamado de atención: la diplomacia y la celebración son importantes, pero sin cumplimiento legislativo, el T-MEC podría entrar en una etapa de vulnerabilidad peligrosa para México.

TELECOM:- The Competitive Intellince Unit, señaló qu en México, la ausencia de un proceso de licitación ha demorado el acceso al espectro óptimo y retrasado decisiones estratégicas de los operadores. La banda de 3.5 GHz (que en la mayor parte del mundo funge como columna vertebral de 5G) permanece ocupada por concesiones heredadas y reordenamientos inconclusos, mientras bloques medios como 2.5 GHz y 3.45 GHz sólo se aprovechan de forma parcial.

ARANCELES.- La recaudación de derechos de aduana en Estados Unidos se disparó de nuevo en junio a medida que los aranceles del presidente Donald Trump ganaban fuerza, superando los 100,000 millones de dólares por primera vez durante un año fiscal y ayudando a un sorprendente superávit presupuestario de 27,000 millones de dólares en el mes, informó el viernes el Departamento del Tesoro.

TASAS.- Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, reconoció en la minuta que se terminó el espacio para bajar la tasa de interés, que se ubicó en 8%, ante el repunte de la inflación. “En este último año se ha destacado que había espacio para disminuir la tasa objetivo y aun permanecer en la zona restrictiva, elemento necesario para la convergencia planteada. Sin embargo, ya se agotó este espacio y corremos el peligro de tener ahora una tasa real no compatible con el proceso de desinflación aún pendiente”, destacó Heath.