De las dádivas, los premios Nobel y el hombre más rico de AL

Carlos Slim El empresarios ofreció una conferencia de prensa (Graciela López Herrera)

Algunos dan un poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el agradecimiento: ese deseo oculto convierte sus dádivas en algo sin valor. Algunos tienen poco, y lo dan todo. Este es un pequeño fragmento de un texto del poeta libanés Kahlil Gibran, en el que reflexiona en torno a las dádivas. Con este texto, el empresario Carlos Slim Helú, quien nació hace 84 años en el seno de una familia de inmigrantes libaneses, concluyó este 10 de febrero su encuentro anual con periodistas. Lo leyó en voz alta en las páginas de un viejo libro. El empresario más rico de América Latina y uno de los hombres más acaudalados del mundo, beneficiado durante los últimos años por contratos con el gobierno federal en sectores como la energía, telecomunicaciones, seguridad, construcción, pasó al menos cuatro horas con representantes de la prensa reflexionando en torno a la coyuntura que impone el gobierno de Donald Trump, los aranceles, los múltiplos “caros” de las empresas tecnológicas, la situación de Telmex, el peso preponderante de América Móvil en el mercado mexicano, sus nuevas inversiones en el sector de la energía y el donativo por más de 100,000 millones de pesos que ejercerán sus fundaciones para colaborar en el combate de la pobreza, las enfermedades crónicas y la falta de alimentos entre los grupos menos favorecidos de la población. A Slim no le impresiona que los economistas James A. Robinson, Daron Acemoğlu y Simon Johnson, hayan recibido el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre las instituciones, las políticas públicas y el poder económico que intenta ejercer capturas regulatorias o cobrar influencia para aumentar sus ganancias. Para ellos, la privatización de Telmex ejemplifica el por qué fracasan las naciones. El fundador de Grupo Carso los descalifica, asegura que ya los ha corregido. Para ello, Slim toma aire y explica ante la pregunta sobre cómo la privatización de Telmex y el capitalismo de cuates le robaron a México la oportunidad de innovar en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología: “Lo que se privatizó fue el 20.4, que tenía el 5% France Telecomm, el 5%, AT&T (SBC) y el 10.4%, mexicanos y de ese 10.4%, yo tenía el 3.8% cuando se privatizó…”. Y arremete: “Ya les leí lo que invertían (no más de 300 millones de dólares al año)”. Y Slim pregunta a la reportera: -¿No vieron lo qué paso???. Ahora, ¿qué aprovechamos la renta?? y ¿tú sabes lo que nos está costando Telmex? Slim reconoció que el fondo de pensiones de los trabajadores de Telmex tiene un déficit. El pasivo laboral, informó es de 270,000 millones de pesos y el fondo es de 150,000 millones de pesos. “Y ese fondo no venía con el gobierno”, dice el empresario. Y agrega: ¿Tú crees que una gente que no tuviera principios, como presumo que los tenemos, la familia, el grupo, nos hubiéramos deshecho de Telmex hace 15 años?…Se la hubiéramos pasado al gobierno, al gobierno le hubiera encantado quedarse con Telmex. En el búnker del Grupo Financiero Inbursa, el fundador del Grupo Carso recordó que su imperio comenzó en la década de los sesentas con una inversión que superó los 600 dólares; después serían 3,000 dólares. Así comenzó todo, dice Slim, el billonario que pide datos a su nieto Alejandro Elías mientras revisa – como lo acostumbra – sus notas escritas a mano. - ¿Cuántos Sanborns serán este año? Pregunta Slim a su nieto mientras reconoce que el consumo en la economía sí se ha visto afectado por la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de avanzar en la consolidación fiscal. “Sí, el Sanborns de San Ángel se cerró porque ni estacionamiento tenía y nos querían subir la renta”. “También uno del centro se cerró, la de Boker, y es una pena que haya cerrado Casa Boker”, comenta Slim sobre el cierre del restaurante Sanborns en las calles de 16 de septiembre e Isabela Católica. ¿Cuánto calculamos de déficit? ¿5.5% o 6%? Pregunta otra vez el Ingeniero Slim a su nieto Alejandro quien revisa a toda prisa los documentos que preparó para acompañar al Fue en la década de los ochenta cuando comenzó a adquirir empresas como Alumex, Loreto y Peña Pobre, las empresas cigarreras. Hoy, cuando el imperio crece y se prepara para ingresar al mercado del gas natural, Slim asegura que México va por el buen camino porque la presidente Sheinbaum está hablando con los empresarios: “Hasta conmigo”, dice.