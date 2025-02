No más tragedias

Clausura de bares

La falta de planeación y ejecución efectiva por parte de las autoridades puede convertir operativos bienintencionados en tragedias. Un ejemplo doloroso es el caso New’s Divine. El 20 de junio de 2008, un operativo policial contra la venta de alcohol a menores en una discoteca de la Ciudad de México terminó en estampida, cobrando la vida de 12 jóvenes y dejando 16 heridos. La investigación reveló que la policía había bloqueado la salida de emergencia y utilizado gas lacrimógeno, exacerbando la situación. Además, se denunciaron abusos policiales, incluyendo agresiones físicas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.

Años después, en Coyoacán, vimos todo lo contrario. Las autoridades del gobierno capitalino, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y personal de la alcaldía Coyoacán, desalojaron las instalaciones de un edificio -junto al Metro Copilco- en donde existen varios bares que acechan a jóvenes que a estudian en las inmediaciones, particularmente en la UNAM. La historia de este lugar es conocida, pues, sin importarles la ley y los sellos de clausura, siguen operando de manera clandestina.

Con el fin de evitar una tragedia, las autoridades acudieron al lugar y encontraron a decenas de jóvenes que abarrotaban 3 locales donde se vendía alcohol de manera ilegal. Dos de esos “antros”, incluso, estaban clausurados, pero aún así, prestaban servicios. Afortunadamente, a diferencia de lo ocurrido en el News Divine, en redes circulan videos en donde se aprecia cómo se desaloja de manera ordenada a hombres y mujeres que visitaban estos lugares que operaban en la ilegalidad.

Este operativo no solo busca sancionar a los dueños de estos establecimientos, sino también enviar un mensaje claro: la seguridad de los jóvenes y la aplicación de la ley son prioridades que no se negociarán. La UNAM, el gobierno de la Ciudad de México, Protección Civil y la alcaldía de Coyoacán han manifestado su compromiso de no dar marcha atrás en este tema. Se espera que se implementen medidas adicionales para evitar que estos locales reabran de manera clandestina y para garantizar que la zona sea segura para estudiantes y vecinos.

Bien por la alcaldía Coyoacán, van apretando tuercas rumbo al mundial del 2026.

Por cierto:

1. JOYA. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia es una organización civil sin fines de lucro que brinda atención jurídica y psicológica gratuita a todas las personas que lo necesiten. Lo maravilloso del Consejo es que fomenta la denuncia como una herramienta indispensable en el combate a la impunidad. Actualmente el Consejo no tiene presidente/presidenta, sin embargo, trasciende que la Maestra María Elena Esparza suena para convertirse en la titular. Tan prestigiada organización estaría en extraordinarias manos con la Fundadora y presidente de Ola Violeta A.C., Doctoranda en Historia del Pensamiento por la UP, Maestra en Desarrollo Humano por la Ibero y egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres en la Universidad de Oxford, Inglaterra. ¡Suerte!

2. OJO. Me cuentan que la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, no dejó pasar la oportunidad de mostrar su lado más empático al enterarse de la situación de los migrantes acampando en la Plaza de la Soledad, justo en la emblemática Iglesia de Santa Cruz y la Soledad, en La Merced. Me dicen que no dudó ni un segundo en ir personalmente a escuchar sus peticiones y reforzó la coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. ¡Toda una dama de acción!

