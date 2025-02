Alerta por redadas en Los Angeles

Redadas en Estados Unidos Miles de migrantes temen ser deportados

Más de la mitad de los habitantes de Los Angeles habla español. Es una de las ciudades santuario de Estados Unidos para la protección de migrantes. Una decisión lógica porque se trata de una comunidad de migrantes. Es, como todos saben, la meca del cine en Norteamérica. El letrero de Hollywood es uno de los más famosos del mundo.

La ciudad acaba de pasar una tragedia apocalíptica con miles y miles de casas devoradas por el fuego. Apenas está en la etapa de recolección de escombros y la reconstrucción tardará años. Pues bien, Los Angeles es el próximo objetivo de la administración de Trump que prepara sus huestes para comenzar redadas dentro de una semana. Allá se habla de una franca provocación que puede ocasionar enfrentamientos entre la población y los agentes de Inmigración y Control de Aduanas.

Al interior de esta agencia, ICE, se dice que en Los Angeles comenzará la verdadera etapa de las deportaciones masivas, lo que supone un desafío real para ciudades fronterizas mexicanas que ya tienen mucha presión, como Tijuana y Mexicali y que en pocos días podrían recibir miles de deportados. Los agentes de migración contarán con el respaldo de agentes del FBI y de la DEA que llevan semanas depurando las listas de los primeros objetivos, o sea personas con récord criminal, pero en realidad quieren atrapar a cualquiera que tenga pinta de hispano y no porte documentos.

Entre las agencias norteamericanas, que siempre están a la greña, hay molestia porque ha trascendido el operativo de las redadas. La Secretaría de Seguridad Nacional acusa al FBI de no poder guardar la secrecía y que esto eche a perder los preparativos. Lo que dicen las cifras, hablo de cálculos y no datos duros que son muy difíciles de conseguir, es que en el área de Los Ángeles hay cerca de un millón de migrantes irregulares, esto es que no tienen documentos que justifiquen su presencia en Estados Unidos

Las diversas organizaciones de migrantes que hay en la ciudad, muchas de ellas vinculadas a las iglesias, ya tienen un plan de resistencia, lo que aumenta la tensión ante eventuales enfrentamientos. Lo que recomiendan a la gente es evitar el pánico, y los adiestran para que no hagan declaraciones en caso de ser arrestados porque incluso siendo indocumentados tienen protección legal.

El gobierno de Donald Trump tiene días tropezándose con el tema de los aranceles que quiere imponer porque muchos especialistas norteamericanos y directivos de empresas de ese país sostienen que los más afectados serán ellos mismos, de modo que todavía está por verse si esos aranceles comienzan o no a cobrarse. Pero como Trump tiene que mostrar a su base electoral que sí cumple sus promesas de campaña, la migración y las deportaciones masivas son otra opción. Hasta ahora el propio Donaldo ha dicho que se están quedando muy cortos, quiere muchos más deportados y los quiere pronto, de ahí su interés en operar en Los Angeles.

La otra herramienta de intimidación de Trump es el ataque a los carteles mexicanos. Lo malo para él es que conforme pasa el tiempo queda más clara la implicación de delincuentes americanos en el tráfico de fentanilo. Estudios recientes muestran que esta droga letal cruza la frontera oculta en autos manejados por ciudadanos norteamericanos, no hispanos, que por lo mismo no son revisados, lo que permite que el fentanilo y otras drogas se distribuyan por todo ese gigantesco país en cuestión de horas. Si esto se hace del conocimiento de la opinión pública de Estados Unidos comenzará el debilitarse el apoyo popular a las medidas draconianas anunciadas por Trump para fastidiar a México