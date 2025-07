Del ancho mundo y sus viscisitudes

Zohran Mandani Crédito: Michael M. Santiago / Getty Images

Zohran Mandani.

Aunque las elecciones generales serán en noviembre, no es casualidad que en Nueva York la mayoría se incline por el abanderado demócrata Zohran Mandami, un joven socialista de 33 años, nacido en Uganda pero de padres indios, que rebasó a Andre Cuomo en la predilección de los newyorkinos. Mientras Donald Trump la ha emprendido violentamente contra los inmigrantes latinos, muchos establecidos legalmente en los Estados Unidos, y ha convertido al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) en una policía persecutoria, Mandami protege a los inmigrantes latinos en la ciudad de Nueva York . No sólo eso, habla bien español.

A Trump le gustaría darle un manotazo y borrarlo del mapa, pero Mandani responde a las medidas extremistas del presidente republicano que promueve una política fiscal que favorece a los ricos, mientras afecta con recortes a ayudas sociales para los que menos tienen. Entretanto, Mandani pretende apoyar a los habitantes de la Gran Manzana, por ejemplo, congelando las rentas de la vivienda y ampliando la construcción de vivienda que la gente pueda pagar. Habla de aumentar las guarderías para niños, el transporte público y crear tiendas de abasto alimentario. Su idea es gravar con un mayor porcentaje, nada excesivo, a quienes perciben grandes cantidades de dinero.

Hay muchos tiburones en contra de Mandani, empezando por Trump, así que ojalá Zohran Mandani nos vuelva a sorprender en el mes de noviembre.

Nuevo Alcatraz, el de los caimanes.-

Los Everglades son una extensa reserva de humedales en el estado de Florida, se componen de mangles, pantanos de juncos y bosques de pinos en los que habitan cientos de especies animales, entre otras un gran número de cocodrilos. Allí, en un aeródromo desocupado, las autoridades locales instalarán una estructura con tiendas de campaña para inmigrantes atrapados por la deportaciones masivas de la administración de Trump. La instalación resultará barata y cualquier intención de escaparse de allí tendrá como feroces custodios a los cocodrilos. Es decir, será muy bajo el costo del personal. Otro peligro para los inmingrantes, a los que acorralan indiscriminadamente y han detenido sin cargos, es el calor abrumante que podría concentrarse en las tiendas de campaña y, desde luego, el hacinamiento.

Todo el concepto es sabsolutamente inhumano, mientras, por si fuera poco, aumentan las muertes bajo la vigilia de ICE.

Heil Hitler!

La corrupción en España.-

El escritor español Javier Cercas, autor de estupendas novelas, como su clásica Soldados de Salamina (2001) y colaborador del diario El País escribió esta semana sobre la necesidad de que Pedro Sánchez del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y presidente del gobierno español, dimita. Los casos de corrupción suscitados en su administración resultan insostenibles, por lo menos para los españoles. ¿Cómo mantener la legitimidad si sus dos colaboradores más cercanos están siendo investigados por integrar una “organización criminal (uno de ellos acaba de ingresar en prisión), sin olvidar que también investigan por otros delitos a su mujer, su hermano y el fiscal general del Estado”. Cercas se pregunta “¿Qué es más importante: la izquierda o la democracia.? Más aún: ¿sigue siendo izquierda una izquierda que cree en la democracia sólo a ratos y sólo si le beneficia?”

Importantes preguntas de Javier Cercas que deberían de hacerse otros gobiernos en el mundo que han traicionado a la izquierda y, desde luego, a la democracia.

México.-

La Ley de Inteligencia o Ley Espía.

Con 67 votos a favor, 29 en contra y 3 abstenciones el pleno del Senado, de mayoría morenista, aprobó en lo general y en lo particular la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública de Seguridad Pública. Se prevé el acceso de las instituciones del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia a todas las bases de datos personales, biométricos, telefónicos, vehiculares, financieros, y bancarios y hasta médicos. La oposición ha llamado a esta Ley, Ley Espía.

En lo personal, a mí que me esculquen porque no tengo nada que esconder, pero el asunto no dejará de molestarnos a todos, si es que realmente puede lograr el gobierno de la Cuatroté esta capacidad de vigilancia masiva.

Hugo López-Gatell.-

Se trata de un epidemiólogo, con un doctorado en Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Pudo haber hecho una gran carrera pero sucumbió al poder como exsubsecretario de Salud durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y prefirió halagar al entonces presidente, que todavía dispone y manda tras bambalinas. El ninguneo al Covid 19 de López Obrador fue acogido por López Gatell, que así traicionó a la ciencia y al país. El resultado fueron más de 800 mil mexicanos muertos.

En esos primeros días de la epidemia, yo me enchufaba a los medios que transmitían las explicaciones de López Gatell sobre el terrible virus. A regañadientes me desprendí del tapabocas, porque creí en lo que decía el epidemiólogo… hasta que me enteré de qué hacían en otros lugares de Europa, principalmente, para ahuyentar el contagio. Comencé a seguir al médico Francisco Moreno Sánchez, especialista en enfermedades infecciosas, que se ocupó de lleno a atender a los enfermos de Covid en el hospital ABC, donde trabaja.

López Gatell fue una decepción mayúscula para mí y un peligro brutal para aquellos que en los hospitales del gobierno caían ahogados, sin respiradores, por el truculento virus. Esa fue una etapa muy negra en el México contemporáneo, representado por la difusa, obtusa y mafufa Cuarta Transformación.

Al doctor López Gatell, la presidente (A), doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo ha destinado a Ginebra a un puesto inexistente, como ayer lo escribió Pascual Beltrán del Río en Excélsior. “En el organigrama del gobierno no hay tal cosa como “representante ante la Organización Mundial de la Salud”. Como sea, lo mandan de beca o de vacaciones con todo pagado.